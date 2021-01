BBB 21 pode ter ex-participantes? Boninho responde

A dinâmica de dar uma segunda chance a ex-participantes pode se repetir no BBB 21. Nesta segunda (4), o diretor geral do programa, Boninho, respondeu a perguntas em seu Instagram e deu a entender que tudo pode acontecer na próxima edição – inclusive o retorno de ex-BBBs.

O BBB 21 terá ex-participantes?

No post, que falava sobre a próxima edição do The Voice Brasil, os seguidores do diretor aproveitaram a deixa para tirar mais dúvidas sobre o BBB 21 e tentar arrancar qualquer tipo de informação exclusiva.

Um deles questionou Boninho a respeito do retorno de ex-participantes: “Pode ter ex-BBB no BBB 21?” escreveu o seguidor. O diretor do programa não respondeu de fato à pergunta, mas deixou no ar a possibilidade ao responder que “Pode tudo” na próxima edição, que estreia no dia 25.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A estratégia de trazer para o programa ex-participantes que marcaram edições anteriores já foi utilizada em 2010 e 2013. No BBB 10, inclusive, o grande vencedor foi Marcelo Dourado, que retornou ao programa ‘repaginado’ após ter sofrido rejeição no BBB 4.

Uma enquete do DCI apontou que o ex-participante favorito do público para retornar ao confinamento no BBB 21 é o arquiteto Felipe Prior, considerado um dos protagonistas da edição histórica de 2020 e que, apesar das polêmicas que se envolveu, segue como um dos favoritos do público.

Boninho usa redes para dar spoilers sobre a edição

Essa não foi a primeira vez que Boninho usou seu Instagram para revelar detalhes exclusivos sobre o BBB 21 – na própria publicação onde falou sobre a possibilidade de retorno de ex-BBBs, o diretor também respondeu sobre a casa de vidro, número de participantes e o pré-confinamento.

Nos meses anteriores, o diretor do BBB 21 despistou os boatos de que Luana Piovani faria parte da edição, debochou das fofocas que confirmavam possíveis participantes e respondeu a muitos comentários, incluindo de nomes cotados, como Eri Johnson.