BBB 21: provas do líder, anjo e monstro: saiba tudo sobre a estreia

Como prometido, na tarde desta sexta-feira (8), o diretor do reality show da Rede Globo, Boninho, adiantou as novidades para a estreia do BBB 21, que inicialmente será no dia 25 de janeiro. No perfil oficial do programa nas redes sociais, foram divulgados os primeiros spoilers do que o público poderá esperar da nova edição, que promete surpreender a todos.

BBB 21 será mais longo e não terá casa de vidro; veja as novidades

Quais as novidades do BBB 21?

Através do perfil oficial do reality e também do diretor do programa, foram revelados as primeiras surpresas para o BBB deste ano. Através do Instagram e do Twitter, foi liberado um vídeo de 1 minuto e 44 segundos contando um resumo do que os fãs do programa podem esperar da edição. O vídeo começa já deixando claro, que o BBB 21 será totalmente novo e cheio de surpresas no decorrer do jogo.

“Novos moradores, novas histórias, novas emoções. E tretas!”

Quando começa o programa?

No começo do vídeo, mostra a data do dia 25 de janeiro – quando começa o reality oficialmente. Mas, tudo pode acontecer quando o assunto é BBB. Afinal, o público e fãs do programa gostam mesmo é de ser surpreendidos e disso, o reality da Globo domina bem. Ou seja, até o dia 25 pode ser que muita coisa ainda mude, como por exemplo uma estreia antes do tempo previsto.

Vale lembrar, que os os participantes da nova temporada já estão confinados no hotel onde permanecerão de quarentena até a estreia do reality show. No último dia 04 de janeiro, o chefão do BBB, o Boninho respondeu dúvidas e curiosidades dos seguidores nas redes sociais e revelou que os novos brothers já estão confinados aguardando o grande dia. Serão 15 dias de confinamento antes da grande estreia na tela da Globo.

Veja o vídeo com as surpresas:

Atenção, preste muita atenção! 🚨 Tô chegando com os primeiros SPOILERS do #BBB21! 👀 Dia 25/01 estreia o Big dos Bigs! #RedeBBB pic.twitter.com/br4LRH2KTx — Big Brother Brasil (@bbb) January 8, 2021

100 dias de game no parquinho

Como já revelamos aqui, a edição deste ano será a mais longa da história, com a marca de 100 episódios no ar, sob comando do apresentador Tiago Leifert. Quem disputar o prêmio milionário terá que ter muita paciência para superar a saudade da família e amigos. Serão cem dias até o público conhecer o novo milionário que irá levar pra casa R$ 1,5 milhão.

Uma das novidades reveladas no vídeo pré-salve do BBB 21, é para falar sobre os confinados da casa mais vigiada do Brasil. Sobre Pipoca E Camarote: Sim gente, os participantes serão selecionados entre o grupo da ‘Pipoca’ (pessoas anônimas) e Camarote (personalidades da mídia).

Big Fone e Anjo X Monstro

Quem está com saudade de receber uma ligação aí? Pois bem, segundo as imagens divulgadas de hoje na rede social, a edição deste ano também terá o famoso Big Fone, que pode mudar o jogo. E claro, sem falar nos famosos Anjos e Monstros, que aterrorizam e também alegram os participantes da casa do BBB.

Vip e Xepa juntinhos no BBB 21

A divisão de grupos Xepa e Vip, que rendia um prato cheio para a ‘jogo da discórdia’, que já sabemos que também continuará nesta edição, acabou. Agora, será tudo juntinho e misturado. Aliás, já tem a hashtag ‘Um#FEEDBBB TURBINADO’ chegando para agitar as redes sociais do reality show.

Provas e Líder

O Big Brother Brasil é famoso também pela diversidade de provas no jogo. Quem não quer ficar imune e ainda ser o líder? Sem contar as temidas provas de resistências – que até já revelamos aqui que não teria na edição deste ano, segundo o próprio diretor. Mas, de acordo com as imagens divulgadas agora a pouco, terá sim as provas de resistência a também provas de bate e volta.

O que quer dizer, que terá que correr muito e superar os desafios para conquistar o colar de líder da semana.

Casa multicolorida do BBB 21

A decoração da casa mais vigiada do Brasil é um espetáculo à parte tanto para o público telespectador, quanto para os novos brothers e sisters. Segundo o vídeo, a casa será multicolorida e cheia de novidades para todos os gostos. Ou seja, já podem esperar muitas cores, temas, decoração dos quartos e muito mais.

E as festas do BBB 21?

Como todos sabem, por conta da pandemia do novo coronavírus, as famosas festas do BBB 20 tiveram que ser reproduzidas em telão. Neste ano, a produção pode seguir os exemplos do reality da Record TV ‘A Fazenda 12’ e trazer convidados especiais para comandar as famosas festas do reality show.

Sobre a questão de protocolos de segurança contra o vírus, a emissora ainda não se pronunciou. Mas, já adiantamos que os novos participantes farão testes constantes mesmo em confinamento.

