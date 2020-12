BBB 21: Público do DCI quer Felipe Prior de volta na próxima edição

A estratégia de reinserir ex-BBBs em novas edições do reality já foi colocada em prática em 2010 e 2013. Ainda não se sabe se no BBB 21 teremos um repeteco, mas na web muitos fãs do programa já pedem seus favoritos de volta ao jogo. Em uma enquete promovida pelo DCI, Felipe Prior foi o brother mais votado para retornar ao BBB.

Felipe Prior estará no BBB 21?

Na enquete, Felipe Prior recebeu 57% dos votos do público que acreditam que o arquiteto seria um bom candidato para retornar à casa mais vigiada do Brasil no BBB 21.

Entretanto, até o momento, não há nenhum indício de que Prior poderia estar entre os nomes cotados para a próxima edição, que tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2021.

Desde sua eliminação no BBB 20, Prior tem se envolvido em uma série de polêmicas, a começar pelas denúncias de estupro que o arquiteto responde. De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-BBB deve passar pelo julgamento em 2021 – o que já o deixaria de fora do BBB 21.

Já em novembro um vídeo em que Prior aparece participando de uma briga generalizada no litoral de São Paulo viralizou na web, e o ex-BBB foi a público dar a sua versão dos fatos alegando que só estava defendendo um amigo.

Durante o primeiro turno das eleições municipais novamente o ex-BBB foi assunto ao publicar uma foto da urna eletrônica no momento da votação, o que configura crime eleitoral.

Prior em A Fazenda 12

Vale lembrar que algumas semanas antes da estreia do reality A Fazenda 12, o nome de Felipe Prior foi levantado por algumas colunas como parte do elenco do programa.

Entretanto, o próprio ex-BBB desmentiu a informação durante o programa O Melhor da Tarde, em agosto.

“Pagando bem, que mal tem? Deposita na minha conta. Se quiser, passo meus dados. Quanto é o cachê que estão falando aí? R$ 800 mil eu vou”, afirmou.

Para o BBB 21, entretanto, a produção do programa já deu a entender que não pretende negociar valores de cachê com os influenciadores convidados, e tanto famosos como anônimos receberão o equivalente a cada semana de permanência e os prêmios conquistados nas dinâmicas.

Diego Alemão e Ana Paula Renault também aparecem no pódio

Logo atrás de Felipe Prior o público também escolheu Diego Alemão, vencedor do BBB 7, e Ana Paula Renault, expulsa da edição de 2016, como boas opções para o elenco do BBB 21.

Alemão foi um dos ganhadores com maior índice de aprovação do público, e levou o prêmio de R$1 milhão com 91% dos votos.

Já Ana Paula, apesar de ter conquistado uma legião de fãs do lado de cá, acabou expulsa do programa após dar um tapa no rosto de seu principal rival no programa, Renan. Por conta disso, é pouco provável que a jornalista retorne ao BBB 21.