Quando sai a lista dos participantes do BBB 24?

A nova temporada do Big Brother Brasil só começa em 8 de janeiro de 2024, mas já há supostas listas de participantes do BBB 24 circulando na web. Para a edição, além dos grupos dos anônimos e dos famosos, a produção do reality show prometeu uma surpresa para colocar ainda mais "fogo no parquinho". Mas afinal, quando os nomes serão divulgados?

Quando os participantes do BBB 24 serão divulgados?

A lista oficial de participantes do BBB 24 deve ser divulgada poucos dias antes da estreia do programa, prevista para 8 de janeiro. Sendo assim, é possível que o público conheça os escolhidos para a disputa pelo prêmio milionário na primeira semana do próximo mês.

Nos últimos anos, a TV Globo exibiu as chamadas dos integrantes dos grupos Pipoca e Camarote ao longo da programação, começando de manhã e só terminando na parte da noite. Os VT's de apresentação vão ao ar durante os intervalos comerciais.

Para 2024, o público verá novamente a participação de pessoas anônimas, escolhidas através da etapa se seleção, famosos, convidados pela produção, e um terceiro grupo, ainda não revelado. Ainda não há informações se haverá Casa de Vidro na próxima edição.

Além da mudança na escolha dos participantes do BBB 24, o reality show também vai trazer mais novidades ao público, conforme divulgado pelo Gshow e anunciado pelo diretor Boninho durante a Comic Con no último domingo, 3. Novos quadros de humor serão inseridos na edição e, em um deles, haverá um "invasor" para bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá.

O Líder ganhará novas tarefas. Às sextas-feiras, ele comandará uma dinâmica, ao vivo, para mexer ainda mais com os ânimos dos confinados e com o jogo. Já o cinema, que antes era exclusividade do poderoso da semana, será um privilégio para todos os brothers.

Entre as novas dinâmicas também está o Sincerão, que fica no lugar do Jogo da Discórdia às segundas. Também haverão três quartos, além do cômodo reservado para o Líder, mudanças no sistema de votação, que agora contará com voto por CPF, e uma câmera especial para monitorar o vencedor da Prova do Líder.

Quem vai participar do BBB 2024?

Alguns supostos nomes de influenciadores digitais, cantores e atores já começam a circular na web. Nos últimos dias, Boninho até negou que Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, estaria na lista após o rapaz se tornar um dos nomes mais especulados nas redes sociais. Entre os cotados para o Big Brother Brasil 2024, estão:

1) Priscila Fantin, 40: o nome da atriz foi um dos primeiros que caíram na web, após o jornalista Léo Dias afirmar que a famosa seria uma das convidadas. A artista, que venceu a 'Dança dos Famosos' neste ano, é mais conhecida por ter atuado em dezenas de folhetins da Globo, incluindo 'Chocolate com Pimenta' (2003) e 'Alma Gêmea' (2006).

2) Gabi Melim, 29: a cantora circula entre os boatos que rolam no Twitter, assim como outros artistas. A carioca é conhecida por fazer parte do grupo musical Melim, ao lado dos irmãos, que anunciaram uma pausa recentemente para focar em suas carreiras solo. O maior hit do trio é a música 'Meu Abrigo'.

3) Yasmin Brunet, 35: a influenciadora digital é figurinha repetida nas listas de supostos participantes do BBB 24 e aqui está ela neste ano de novo. A loira é filha de Luiza Brunet e trilha carreira de modelo assim como a mãe.

4) César Cielo, 36: integrando o time dos atletas, que sempre está presente no BBB, o ex-nadador também aparece entre os rumores. O paulista é um dos mais conhecidos esportistas brasileiros, conquistando recordes e medalhas olímpicas.

5) MC Kevinho, 25: o cantor fez bastante sucesso em 2016 quando emplacou muitos hits nas paradas, mas há tempos está um pouco sumido entre a lista das mais tocadas. Entre seus maiores sucessos, estão 'Olha a Explosão' e 'O Grave Bater'.

6) Tierry, 34: mais um da lista dos supostos participantes do BBB 24 cotados, o cantor é conhecido pelo seu trabalho no arrocha e sertanejo universitário. O famoso também já viveu um relacionamento turbulento com a ex-BBB Gabi Martins.

