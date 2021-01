BBB 21: público envia sugestões mirabolantes para Tiago Leifert

Sempre atento ao BBB 21, o apresentador Tiago Leifert, de 40 anos, resolveu ouvir algumas sugestões mirabolantes do público fã do reality show da Rede Globo. Próximo da edição que promete ser ‘Big dos Big’s’, o jornalista revelou algumas ideias que fãs do programa decidiram enviar para a produção.

Quais as sugestões dos fãs do BBB 21?

Através de um vídeo publicado no perfil oficial do reality no Twitter, mostra o apresentador do reality mais famoso do Brasil, lendo atentamente os pedidos dos fãs do programa. De maneira cômica, ele brinca: “Tá chegando tanto sugestões aqui de vocês, que eu tenho medo de entrar no banheiro de noite e tá no espelho uma sugestão”.

Sempre bem humorado, o apresentador do reality da Globo lê as perguntas e sugestões enviadas pelos internautas como: “Colocar a imagem do Daniel (participante do BBB 20) toda vez que alguém tomar uma chamada”. Ou outras como: “Prova de resistência infinita” Teve até gente sugerindo que o despertador fosse um áudio em forma de grito da ex-participante do BBB 20, Ivy Moraes. “O despertador da casa deveria ser a Ivy (outra participante do BBB 20)”, leu Tiago.

Veja o momento do vídeo:

O que terá no dia 18 de janeiro?

No próximo dia 18 de janeiro de 2021, uma semana antes da grande estreia do programa, serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entraram na casa mais vigiada do Brasil (e quem sabe do mundo). A informação foi publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10).

Quando começa o programa o BBB 21?

Em um vídeo divulgado no dia 8 de janeiro, mostra a data do dia 25 de janeiro – quando começa o reality oficialmente. Mas, tudo pode acontecer quando o assunto é BBB. Afinal, o público e fãs do programa gostam mesmo é de ser surpreendidos e disso, o reality da Globo domina bem. Ou seja, até o dia 25 pode ser que muita coisa ainda mude, como por exemplo uma estreia antes do tempo previsto.

Vale lembrar, que os os participantes da nova temporada já estão confinados no hotel onde permanecerão de quarentena até a estreia do reality show. No começo do mês, o chefão do BBB, o Boninho respondeu dúvidas e curiosidades dos seguidores nas redes sociais e revelou que os novos brothers já estão confinados aguardando o grande dia. Serão 15 dias de confinamento antes da grande estreia na tela da Globo.

