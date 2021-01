BBB 21: relembre os ‘gringos’ que já participaram do reality

O BBB 21 estreia no dia 25 de janeiro na Globo e a expectativa do público tem movimentado as redes sociais. Fãs do programa estão maratonando a temporada anterior e recordando inúmeras participações marcantes. Mas, além de brasileiros, o BBB já confinou estrangeiros como angolanos, argentinos, espanhóis, sírios e italianos. O DCI não vai ficar de fora dessa nostalgia e relembra agora os gringos que participaram do BBB e causaram na história do reality.

Serginho – gringos que participaram do BBB

O franco-angolano Antonio Sergio Tavares Campos ficou famoso no Brasil como Serginho após participar do BBB 1, em 2002. No reality show da Globo, o cabeleireiro se envolveu amorosamente com Vanessa Pasquale e foi o nono eliminado da temporada em que participou.

Ainda quando estava na casa, Serginho foi acusado de estar em situação irregular no Brasil. Na época, foi preciso um advogado entrar no caso para que ele continuasse no programa da Globo em busca do prêmio máximo que na época era R$ 500 mil. Atualmente, Serginho conseguiu regularizar sua permanência no país e atua na área da beleza.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Tatá Werneck planeja trote no Big Fone do BBB 21

Antonela Avellaneda

A modelo argentina participou da quarta edição do BBB e movimentou a casa com a sua performance. Antonela, no entanto, ficou 29 dias confinada na casa mais vigiada do Brasil, sendo a quarta eliminada da temporada em que participou. Em entrevista ao Fantástico, a loira relembrou sua participação e falou sobre o pós-BBB.

“Eu só guardo lembranças boas do BBB porque sempre fui muito bem recebida e tratada. Naquela época em que participei não existiam redes sociais e eu consegui o reconhecimento nacional e internacional. Eu sempre trabalhei com publicidade e o Big Brother deu aquele reconhecimento. Eu só sinto muita gratidão.”, disse ela.

Pablo Espósito

Em 2007 a Globo apostou no primeiro intercâmbio da história do BBB. Na ocasião, a emissora enviou Íris Stefanelli à Argentina para a casa do Gran Hermano 4 e recebeu Pablo Espósito na casa mais vigiada do Brasil.

Por aqui, Pablo causou ao tomar banho completamente nu e tentou engatar um romance com Carol Honório, sem sucesso. A participação do argentino no BBB rendeu bons números de audiências para a Globo e destaques em revistas.

Ricco – gringos que participaram do BBB

O angolano venceu a terceira edição do Big Brother África e ganhou um intercâmbio para o Brasil no BBB 9. Por aqui, Ricardo Venâncio, o Ricco, não decepcionou e tomou banho peladão e tentou um romance com Priscila Pires.

Noemi Merino

Gringos que participaram do BBB – Noemi ganhou um intercâmbio ao Brasil durante sua participação no Gran Hermano espanhol e desembarcou na casa do BBB 12. Mas, por outro lado, Laisa foi escolhida para morar no reality da Europa por alguns dias. Na casa mis vigiada do Brasil, Noemi marcou com o namoro com Fael, vencedor da edição.

Elettra Lamborghini

A neta de Ferruccio Lamborghini, fundador da fabricante de automóveis Lamborghini, participava do Gran Hermano espanhol quando foi escolhida para um intercâmbio com o BBB 17, vencido por Emilly Araújo. No reality da Globo, a socialite causou com seu jeito alegre e até se mostrou interessada pelo apresentador Tiago Leifert. Gringos que participaram do BBB.

Kaysar Dadour – gringos que participaram do BBB

O sírio foi um dos participantes do BBB 18, vencido por Gleici Damasceno. Gringos que participaram do BBB – Durante sua passagem pelo reality show brasileiro, Kaysar ficou peladão e protagonizou momentos divertidos. Por outro lado, ele recebeu críticas por conta de seu comportamento. Fãs de outros participantes acreditavam que ele estaria interpretando um personagem com apelo emocional em relação à família que estava em Alepo, na Síria, no auge da guerra mais recente.

BBB 21: Boninho revela que ainda falta 6 participantes para elenco

Apesar das desconfianças, Kaysar mostrou ser verdadeiro e conseguiu ficar em segundo lugar, faturando carros e o prêmio de R$ 150 mil. Em entrevista ao Fantástico, ele falou com carinho do Big Brother Brasil. “A maior mudança que aconteceu na minha vida foi em 2018 quando entrei no BBB. Tenho tanto orgulho e honra de ter participado. Me abriu tantas portas, me deu visibilidade. Atrávez do BBB consegui trazer minha família para o Brasil”, disse.

Alberto Mezzetti

Gringos que participaram do BBB – O Tarzan desembarcou no BBB 19 após vencer o Grande Fratello. Na casa mais vigiada do Brasil, ele ficou por seis dias e divertiu os fãs do reality show com seu jeito descontraído e interesse amoroso por Rízia Cerqueira. Durante sua estadia, rolou até beijo com a modelo.