BBB 21: relembre os triângulos amorosos do reality

Com o final da temporada de A Fazenda 12 na noite de ontem (18/12), os amantes de reality shows estão cada vez mais ansiosos para a chegada do Big Brother Brasil 21. A nova edição do BBB promete dar o que falar e já está gerando burburinhos nas redes sociais.

Nada melhor do que aquecer para a chegada do BBB21 relembrando os melhores momentos das edições anteriores, não é mesmo? E se tem um enredo que sempre dá o que falar no programa, são os romances de cada temporada.

Para movimentar o público, melhor que os casais tradicionais, só as intrigas causadas pelos famosos triângulos amorosos. A seguir, relembre os trios (e quartetos) que marcaram o programa e tem história pra contar até hoje!

BBB 2: Manu, Thyrso e Fabrício

Uma festa regada de adrenalina e tensão é tudo o que se precisa para estremecer um casal apaixonado. Manuela Saadeh chamou a atenção de Thyrso Mattos (à esquerda) e Fabrício Amaral (à direita) quando chegou para a segunda edição do reality. Porém, enquanto vivia um romance com Thyrso, em uma festa “rave” do programa, a loira trocou olhares e flertes quentes com Thyrso.

A história dos três rendeu tanto, que o reality criou um quadro chamado “Algemas da Paixão” para atualizar o público sobre o trio. Com a eliminação de Fabrício, Manu e Thyrso conseguiram se acertar dentro do BBB, mas o romance não decolou fora da casa.

BBB 6: Mariana, Daniel e Roberta

O romance de Mariana Felício e Daniel Saullo já tinha história para contar antes mesmo dos brothers entrarem no BBB – os dois eram amores de infância. Dentro de alguns dias, o casal engatou um romance. No decorrer do confinamento, o rapaz decidiu interromper seu relacionamento com Mariana pois havia se encantado com a loira Roberta Brasil. O novo casal foi rejeitado pelo público e ambos foram eliminados. Porém, a história tem um “final feliz”: após o reality, Mariana e Daniel conseguiram se resolver e estão juntos até hoje.

BBB 7: Alemão, Fani e Íris (Siri)

Certamente, este foi um dos trios mais amados e lembrados em vinte anos de BBB. Diego Alemão e Fani Pacheco se envolveram no início do programa, mas logo chegaria Íris para movimentar o cenário e o coração de Alemão.

Todo mundo queria saber quem iria ficar com Alemão no final das contas, mas os momentos e aventuras vividas pelos três participantes durante o BBB foi o que marcou a história do triângulo amoroso. Com a eliminação de Fani, Siri firmou um romance com aquele que se tornaria o campeão da edição. Mais de dez anos depois, a amizade entre eles resistiu ao tempo e aos paredões da vida real.

BBB 8 – Natália, Fernando e Rafinha

Natália Casassola se mostrou um espírito livre desde o primeiro dia de BBB. Quando a loira começou a se envolver com Fernando Mesquita, o rapaz sofreu com a tal personalidade de Nat, que flertava constantemente com Rafinha às escondidas.

A história dos brothers virou até meme, anos depois: com a eliminação de Fernando, Natália protagonizou uma cena icônica (veja abaixo) ao perceber que o paquera estava saindo da casa e que, portanto, estava solteira. Apesar das brincadeiras, Nat foi fiel ao namorado mesmo após sua eliminação.

BBB 11 – Maria, Mau Mau e Wesley

A turbulência deste triângulo amoroso foi devido a um quarto elemento crucial para o programa: o público. Maria Melilo se encantou por Luiz Maurício Bento Joaquim – mais conhecido como Mau Mau, que acabou eliminado. Logo depois, Wesley Schunk entrou para o jogo e mexeu com o coração da atriz e os dois engataram um romance.

O que eles não sabiam era que Mau Mau estava confinado na casa de vidro e logo voltaria para ver que seu affair já estava nos braços de outro. O carioca também recebeu informações sobre o casal quando estava fora da casa, e passou a ignorar Maria, que decidiu ficar de vez com Wesley. Por alguma razão, o público simpatizou com a história da atriz, que se tornou campeã da edição.

BBB 12 – Renata, Monique e Jonas

Renata Dávila e Monique Amin eram amigas de confinamento até que ambas acabaram se envolvendo com Jonas Sulzbach no BBB. Renata foi a primeira a beijar o rapaz em uma festa, que logo decidiu investir em Monique também. Os flertes e beijos de Monique e Jonas foram o combustível para inúmeras farpas entre as garotas durante o programa, o que acabou estremecendo a relação das duas.

A amizade da dupla terminou de vez quando Renatinha engatou um romance com o carioca Rafa, paixão platônica de Monique no confinamento.

BBB 14 – Letícia, Junior e Angela (e Marcelo)

Este foi um rolo tão complicado ao longo do programa que rendeu a participação de mais uma pessoa no triângulo amoroso. Angela Munhoz trocou beijos com Junior no início do programa, mas ninguém ficou sabendo, além da mineira Letícia Santiago. Letícia começou um affair com Marcelo e, até então, os quatro eram amigos.

Quando Junior e a mineira decidiram se render ao desejo que tinham um pelo outro, o clima de paz entre os brothers foi por água abaixo. O casal foi eliminado e Marcelo passou se interessar por Angela. Depois de muitas investidas, a sister decidiu dar uma chance ao rapaz e ainda faturou o segundo lugar do programa.

BBB 15 – Amanda, Fernando e Aline

Amanda Djehdian se encantou por Fernando Medeiros desde a primeira semana de confinamento. A dupla trocava muitos flertes e carinhos, mas não deram nenhum beijo para “oficializar” a união. O que estragou os planos da morena de conquistar Fernando, foi a chegada de Aline Gotschalg na casa, que balançou o coração do rapaz. Encantado pela loira, Fernando dispensou Amanda e as duas passaram a travar uma disputa acirrada na casa.

Aline acabou eliminada precocemente e Fernando decidiu recorrer aos carinhos da ex-amada Amanda. Quando eliminado, o produtor cultural conseguiu o perdão de Aline, se casaram, tiveram um filho e estão juntos até hoje.

BBB 15 – Talita, Rafael e Tamires

Talvez esse tenha sido o triângulo amoroso que causou o pior dano para os envolvidos. Talita Araújo e Rafael Licks se apaixonaram no início do confinamento e começaram a namorar dentro do programa.

Após a eliminação de Talita, ainda no sexto paredão da edição, Rafael e Tamires passaram do ponto na bebida e acabaram se beijando. O problema é que Tamires era amiga da namorada do rapaz e ficou com a consciência tão pesada que pediu para sair do reality.

BBB 18 – Jaqueline, Breno, Paula e Ana Clara

Nas primeiras trocas de olhares e de palavras com Breno Simões, Jaqueline Grohalski já dizia para todos da casa que tinha intenções de se envolver com o rapaz. Breno, no entanto, não estava interessado em compromisso sério.

Quando Jaqueline foi eliminada, o loiro passou a beijar Ana Clara nas festas. O problema era que a ruiva estava confinada junto com seu pai, Ayrton, que não estava gostando das ficadas do casal. Breno não perdeu tempo e partiu para a próxima: Paula Amorim. O romance deu tão certo que o casal está junto quase três anos após o reality.

