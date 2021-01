BBB 21: Rodolffo Matthaus, ex de Rafa Kalimann, está no ‘camarote’

O cantor Rodolffo Matthaus é mais um participante do ‘camarote’ confirmado no BBB 21, que estreia dia 25 de janeiro na Globo. Ex-marido de Rafa Kalimann, segunda colocada do BBB 20, ele promete se jogar nos tradicionais jogos da discórdia e se considera um homem vaidoso.

Rodolffo no BBB 21

Rodolffo Matthaus forma dupla sertaneja com Israel desde criança. O famoso começou a cantar desde os 7 anos de idade e atualmente soma 25 anos de carreira. O nome do famoso voltou a ficar em evidência em janeiro de 2020, quando sua ex-esposa, a digital influencer Rafa Kalimann, entrou no confinamento global. No BBB 21, ele garante que está entrando solteiro e aberto a possibilidades de se envolver com alguém na casa mais vigiada do Brasil.

O sertanejo disse ao site oficial do programa que é sincero e que considera essa transparência sua principal qualidade e defeito. Virginiano, Rodolffo se acha metódico, mas garante gostar de futebol, andar de bicicleta e fazer trilha. Dono de um corpo musculoso, ele diz que não é de fazer exercícios físicos com certa regularidade.

Na chamada em que é confirmado no elenco do ‘camarote’ do BBB 21, Rodolffo diz que é ‘um cara leve, mas que não está pra brincadeira’. O foco do cantor mesmo é o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. BBB 21 O Big Brother Brasil estreia no dia 25 de janeiro com uma série de novidades. O programa terá uma atração derivada que será transmitida pela internet, a #RedeBBB. A atração será comandada pelas ex-BBBs Ana Clara Lima e Vivian Amorim, além do comediante Rhudson Victor que bombou em 2020 e fez participação no É De Casa, antes de receber convite da Globo para o projeto. PIPOCA: Lumena é baiana, psicóloga, DJ e quer descobrir as outras "Lumenas" que ainda não descobriu 🤔/ CAMAROTE: Rodolffo é cantor sertanejo 🤠, espectador do #BBB e está preparado para as provas! Eles estão no #BBB21! Conheça os participantes → https://t.co/8knZoxzqy9 #RedeBBB pic.twitter.com/mlDMpfxMuh — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021 Além da #RedeBBB, o BBB 21 terá uma agenda semanal agitada. Isso porque, toda segunda-feira acontecerá o tradicional jogo da discórdia. Momento em que a produção sempre encontra uma maneira de elevar a temperatura da casa mais vigiada do Brasil. Nos dias seguintes os brothers e sisters vão encarar eliminações, festas temáticas, provas do líder, anjo e provas-bate-e volta. As formações de paredão e o mercado BBB ainda completam a dinâmica. Como assista ao reality? O BBB 21 poderá ser assistido em diferentes telas e 24 horas por dia. O programa terá um pay-per-view em operadoras de TV por assinatura que oferecem planos a partir de R$ 91,60 para quem já é assinante. O valor pode ser parcelado em até 4 vezes por R$ 22,90.

O Big Brother Brasil também está disponível por R$ 22,90 no Globoplay, serviço de streaming da Globo. Quem optar pela assinatura terá acesso a 11 câmeras exclusivas instaladas em vários cômodos da casa mais vigiada do Brasil, que fica dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Além disso, terá o #ClickBBB, com momentos compilados ao longo do dia.