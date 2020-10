BBB 21 terá famosos, anônimos e duração mais longa da história

A Globo anunciou na manhã desta sexta-feira (23) durante um evento virtual para o mercado publicitário parte da dinâmica do BBB 21. A nova temporada do reality show contará com famosos e anônimos em seu elenco. Além disso, terá a duração mais longa de toda a história do formato no Brasil. Serão ao todo 100 episódios.

A emissora carioca destacou durante o upfront que essa edição do BBB 21 contará com mais ações de publicidade para atender maior demanda de empresas. No BBB 20, aliás, foram 23 marcas anunciantes para 90 ações. Entretanto, a emissora não revelou com quais marcas está negociando pacotes de merchandising.

Tiago Leifert seguirá no comando do reality show de confinamento BBB 21, assim como vem fazendo desde 2017, quando substituiu Pedro Bial. O canal trabalha com 25 de janeiro como data prevista para a estreia da temporada. No entanto, não descarta antecipar a mesma.

Por meio do Instagram, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, reforçou a estratégia de seguir apostando em celebridades no formato BBB 21. “A Globo lançou os novos produtos, os novos conceitos de como a gente vai trabalhar em 2021. E é lógico que o BBB fazia parte disso. Estou aqui pra dizer que, é lógico, a gente vai apostar no que funcionou. A galera VIP tá dentro do jogo no BBB”, declarou o diretor da Globo.

Seletivas BBB 21

As inscrições para quem deseja participar do reality show BBB 21 estão encerradas desde julho. A produção já trabalha com os nomes finalistas que passaram por seletivas online. 90 mil encararam uma rigorosa peneira, mas apenas 10 serão escolhidos para o programa.

Devido a pandemia de Covid-19, a Globo cancelou viagens às principais capitais do Brasil para seleção presencial do BBB 21 que contaria com dinâmicas em grupo e psicólogos. O objetivo do canal, certamente foi evitar aglomeração de pessoas no pico da doença que já deixou mais de 100 mil mortos no Brasil.

Como foi o BBB 20?

A vigésima edição do Big Brother Brasil contou com 10 famosos em seu elenco. Entre eles: Manu Gavassi, Rafa Kalimann, Lucas Chumbo, Petrix, Bianca Andrade, Pyong Lee, Gabi Martins, Babu Santana e Mari Gonzalez. Além disso, 10 anônimos entraram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A médica Thelma Assis, que entrou como anônima no reality show, conquistou o primeiro lugar. A digital infuencer Rafa Kalimann levou R$ 150 pelo segundo lugar, já a cantora Manu Gavassi ficou em terceiro conquistando R$ 50 mil. Em tempo, o BBB 20 foi palco de um recorde de votação de mais de 1,2 bilhão de votos em um paredão disputado por Manu, Felipe Prior e Mari.