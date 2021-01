Segundo o colunista Leo Dias, o Jornal Metrópoles teve acesso a um vídeo exclusivo que apresenta os participantes anônimos do BBB 21, ou seja, aqueles que farão parte do grupo Pipoca.

O que tinha no vídeo?

Com narração do apresentador do BBB 21, Tiago Leifert, o vídeo adquirido de forma exclusiva pelo portal começa falando da edição do BBB 20: “o Big Brother Brasil 20 foi um sucesso absoluto, bateu todos os recordes”. Em seguida, famosos como Selton Mello e Michel Teló aparecem comentando sobre a edição histórica do reality show da Globo.

Após mais imagens da edição de 2020 do programa, aparecem imagens dos supostos participantes do BBB 21. A narração de Tiago Leifert continua, revelando o número de inscritos da edição: “a procura foi tão grande que em apenas 3 meses as vagas se esgotaram. São noventa mil pessoas com o mesmo sonho”. Um vídeo de inscrição é exibido e uma suposta participante da edição aparece torcendo: “meu Deus do céu, quero muito entrar no BBB”.

Sem nomes citados, o vídeo divulgado por Leo Dias tem várias caras desconhecidas e que podem realmente ser dos participantes anônimos da edição. No entanto, a Globo sempre guarda suas informações a sete chaves e provavelmente só teremos certeza se esses serão os confinados da edição próximo ao dia 25 de janeiro, data da estreia do BBB 21.

BBB 21 será a maior edição da história

A nova temporada do programa da TV Globo será a maior edição que o Big Brother Brasil já viu, o confinamento durará 100 dias. Segundo Cristina Padiglione, colunista da Folha de São Paulo, o BBB 21 começará a temporada com pelo menos 14 participantes no elenco, mas a jornalista diz que nada impede de vermos novos nomes aparecendo na casa ao decorrer do programa.

