Sessão da Tarde de hoje (04/01): Globo passa ‘Malévola’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 4 de janeiro, vai exibir o filme “Malévola”, dirigido por Robert Stromberg e protagonizado pelas atrizes Angelina Jolie e Elle Fanning, a partir das 15h (horário de Brasília). O longa-metragem tem duração original total de 1h37.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme da sessão da tarde de hoje conta a história de Malévola. Quando criança, Malévola era uma jovem de coração puro, no entanto, após seu reino pacífico na floresta ser invadido por um exército, ela cresceu com vingança e amargura no coração.

Malévola se torna a protetora mais feroz da terra, mas ela acaba sofrendo uma traição cruel – um ato que começa a transformar seu coração puro em pedra. Determinada a se vingar, Malévola enfrenta uma batalha com o sucessor do rei invasor e, como resultado, lança uma maldição sobre sua filha recém-nascida Aurora. Conforme a criança cresce, Malévola percebe que Aurora possui a chave para a paz no reino – e talvez para a verdadeira felicidade de Malévola também.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após muitos anos, a princesa Aurora nasce e Malévola a amaldiçoa, o rei e a rainha tentam de tudo para impedir que a maldição se realize e mandam a filha para crescer na floresta ao lado de fadas. Porém, mesmo dessa forma, ela acaba não ficando longe de Malévola, que invés de tentar prejudicá-la, acaba se afeiçoando à menina.

Sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título Malévola

Título Original Maleficent

Elenco Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Lesley Manville, Imelda Staunton, Juno Temple, Sam Riley, Brenton Thwaites, Kenneth Cranham, Sarah Flind, Hannah Ne e Isobelle Molloy

Direção Robert Stromberg

Nacionalidade Americana

Gênero Fantasia e Aventura

Assista ao trailer de Malévola, que será exibido na Sessão da Tarde de hoje:

Veja também:

Bridgerton: descubra tudo sobre a nova série da Netflix que virou febre

Tatá Werneck vai leiloar vestido após ser processada pela Rede TV

Top 10 da Netflix: os filmes e séries mais assistidos desta semana