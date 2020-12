Veja quem são os famosos aniversariantes da última semana de 2020

O ano de 2020 está chegando ao fim e muita gente está comemorando as festas de Natal e de Ano Novo, mas elas não são as únicas celebrações nas casas de algumas pessoas, que também comemoram em dezembro o aniversário. Confira alguns famosos aniversariantes que estão celebrando mais um ano de vida nesta última semana de 2020, de 25 à 31 de dezembro.

25 de dezembro – Famosos aniversariantes

Simone

Dona do hit “Então é Natal”, Simone faz aniversário no dia 25 de dezembro. Neste ano, ela comemorou que a canção natalina chegou aos 25 anos de lançamento e fez uma live especial.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também – Então é Natal: live da Simone de hoje comemora 25 anos de música

Natália Guimarães

Famosos Aniversariantes: outra pessoa que abriu os presentes de natal junto com os de aniversário foi a miss Brasil 2007 Natália Guimarães.

27 de dezembro

Timothee Chalamet – Famosos aniversariantes

O ator estadunidense Timothee Chalamet, que atuou em filmes como Me Chame pelo seu Nome, Mulherzinhas, O Rei, da Netflix, e estará em Duna em 2021, faz aniversário bem perto do fim do ano. Ele foi parabenizado pela colega de profissão Kiernan Shipka, que interpreta Sabrina na série O Mundo Sombrio de Sabrina da Netflix, no Instagram.

Hayley Williams – Famosos aniversariantes

Quem compartilha a data de aniversário com o ator é a cantora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore.

28 de dezembro – Famosos aniversariantes

Larissa Manoela

A atriz completou 20 anos dia 28 de dezembro. No Instagram, Larissa publicou uma foto ao lado de seu bolo de aniversário e escreveu: “acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia pensar que meu aniversário esse ano fosse me surpreender tanto. Diferente de outros anos mas não menos incrível! Família, união, amor, cuidado e proteção. Além de uma surpresa de encher o coração”.

Leia também: Larissa Manoela faz cover de Ariana Grande e web zoa pronuncia

Maggie Smith

A eterna professora Minerva McGonagall dos filmes de Harry Potter completou 86 anos em 2020.

Wanessa Camargo – Famosos aniversariantes

Wanessa Camargo também é um dos famosos aniversariantes de dezembro. A cantora goiana completou 38 anos. “Obrigada a todas as mensagens de carinho”, agradeceu Wanessa no Instagram.

Denzel Washington

E os famosos aniversariantes do dia 28 de dezembro não param por aí. Denzel Washington também é uma das celebridades abrindo presentes nessa data. O ator recebeu os parabéns de Viola Davis nas redes sociais, os dois já atuaram juntos no teatro e no cinema.

Leia também – Oscar 2021: o que sabemos até agora sobre a premiação

John Legend

Viola Davis não parabenizou apenas Denzel, ela também mandou um recado para o cantor John Legend que também celebra seu aniversário no dia 28 de dezembro.

30 de dezembro – Famosos aniversariantes

Kim Taehyung (V)

Kim Taehyung, também conhecido como V, é integrante do grupo BTS e em 2020 completa 25 anos.

Leia também: Jimin e Taehyung, integrantes do BTS, lançam músicas de Natal; ouça

Selton Mello

O ato, dublador e diretor mineiro é um dos famosos aniversariantes desta última semana do ano.

Leia também: Claudia Raia reúne famosos em aniversário, mas diz ter seguido protocolo

31 de dezembro

Rita Lee – Famosos aniversariantes

O ano de 2020 se encerra com o aniversário de Rita Lee, a cantora estará completando 72 anos na data.

Pedro Cardoso

Nossa última parada na lista de famosos aniversariantes desta última semana de 2020 é o aniversário de Pedro Cardoso, famoso por interpretar Agostinho Carrara, na série da Globo, A Grande Família.

Veja também:

Sessão da Tarde de hoje (29/12): Globo passa ‘MIB: Homens de Preto 3′

Oscar 2021: conheça Minari, filme que pode fazer história na premiação