BBB 21: web pede ‘Deise do Tombo’, meme do momento

Quem é vidrado em redes sociais acompanhou nos últimos dias o surgimento de um novo meme: a Deise do Tombo. Agora, os internautas já pedem a participação da recém-famosa no BBB 21.

Quem é Deise do Tombo?

A estudante Deise Gouveia viu sua vida mudar do dia para a noite após seu vídeo viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, a moradora do Complexo do Alemão aparece voltando de uma festa dançando pelas ruas do bairro.

O tombo aconteceu quando ela se apoiou em uma porta, que confundiu com uma parede, e acabou caindo dentro da casa de uma vizinha.

Após a repercussão, Deise voltou à casa da vizinha, Ana Paula, e descobriu que a dona de casa estava em tratamento contra um câncer.

A partir de então a estudante, que agora já virou influencer e é pedida pelos fãs no BBB 21, resolveu organizar uma vaquinha online para ajudar a vizinha.

Até o momento, já foram arrecadados mais de R$60 mil, e Deise já bate a marca de 490 mil seguidores no Instagram.

Deise irá para o BBB 21?

Com o vídeo viralizado e a aproximação da estreia do BBB 21, em 25 de janeiro de 2021, os novos fãs de Deise têm pedido pela participação da estudante no reality.

Muitos comentam em fotos do Instagram, Twitter e até em publicações do diretor do BBB 21, Boninho.

A pergunta que fica é: com toda a repercussão e a nova vida de influencer, no BBB 21 Deise seria escalada para o time ‘pipoca’ ou ‘camarote’?

Ao jornal Extra, Deise confirmou que adoraria participar do BBB 21 e que endossa a campanha.

“Claro que eu iria para o ”BBB”! Com certeza (a campanha) está muito aprovada. Eu ia adorar se me chamassem para o ”Big Brother Brasil”! Vou usar a #boninhomenota! Seria uma loucura total! Com certeza eu ia ativar o ‘Modo Deise’ em todas as festas!”, afirmou.