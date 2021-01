BBB: veja as piores audiências da história do reality show

O BBB 21 estreia dia 25 de janeiro na Globo e os fãs da atração já guardam ansiosamente pela lista dos participantes. Especialmente esse ano, o reality show vai voltar a confinar famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil. Mas, apesar de toda expectativa em torno do início dos trabalhos, o Big Brother Brasil, tido como o reality show de maior audiência no Brasil, o programa já teve os seus momentos de crise e decaiu nos números.

Qual a pior audiência do BBB?

O BBB 19 amargou a pior média geral de audiência ao registrar 20,4 pontos. No elenco, considerado frio e sem empolgação, estavam participantes que evitaram conflitos e causavam polêmicas com declarações controversas. Paula von Sperling foi a ganhadora e se envolveu em diversas polêmicas ao longo da atração.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como foi a audiência das outras edições do Big Brother Brasil?

O BBB 1, que estreou em janeiro de 2002, teve saldo de novela das nove. Ao todo foram 38,2 pontos de média. Mas, nas duas edições seguintes a coisa mudou de figura e o programa – que na época era comandado por Pedro Bial – caiu alguns décimos e chegou a 37,8.

Relembre o paredão que entrou para o livro dos recordes

Nas três edições que vieram na sequência, o reality show chegou a marcar uma média geral de 45,8 pontos. Mas logo depois decaiu a um ponto que se tornou incontrolável pela emissora carioca.

No BBB 9, por exemplo, o programa teve média de 31,6. Já no BBB 10, a coisa ficou feia após o programa sair da casa dos 30 pontos e marcar 28,9. De lá pra cá, a Globo viu o seu principal trinfo de faturamento decair de forma mais significativa. Isso porque, nas cinco edições seguintes, o BBB chegou a 22,8 pontos.

Com o alerta vermelho, a Globo deixou de apostar em corpos ‘perfeitos’ e voltou a confinar pessoas com perfis mais simples e do povão. E funcionou. Isso porque, no BBB 16, que contou com Geralda Diniz no elenco, o programa registrou o crescimento significativo ao marcar 23,3 pontos.

Amanda Djehdian relembra reality e desabafa sobre bullying por olheiras

Em 2020, a rede Globo conseguiu consagrar o sucesso do programa ao confinar famosos e anônimos no BBB 20. Em seu elenco, colocou Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Babu Santana, por exemplo. O programa foi bem e registrou 25 pontos de média.

Confira o ranking completo de audiências gerais do BBB

Conforme publicado pelo UOL, em fevereiro de 2019, o BBB 5 registrou a melhor média de audiência com 45,8 pontos. Já o BBB 19 alcançou a média de 20,4 pontos. Veja a lista completa:

BBB1 – 38,2

BBB2 – 37,6

BBB3 – 37,8

BBB4 – 42,6

BBB5 – 45,8

BBB6 – 42,8

BBB4 – 42,6

BBB7 – 39,3

BBB1 – 38,2

BBB3 – 37,8

BBB2 – 37,6

BBB8 – 35,0

BBB9 – 31,6

BBB10 – 28,9

BBB12 – 26,5

BBB11 – 25,7

BBB18 – 25,0

BBB20 – 25,0

BBB14 – 23,8

BBB13 – 23,4

BBB16 – 23,3

BBB15 – 22,8

BBB17 -22,4

BBB19 – 20,4

BBB20 – 25,0

Como funcionam os pontos de audiência?

Em 2021, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa, por exemplo, representará 268.278 domicílios e 716.007 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.