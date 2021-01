BBB21: conheça os hits de Karol Conka, Pocah, Projota, Fiuk e Rodolffo

O time ‘camarote’ do BBB21, que estreou nesta segunda-feira (26), conta com vários artistas, e metade deles são cantores. Formando o grupo de famosos, estão Karol Conka, Pocah, Projota, Fiuk e Rodolffo, que são conhecidos por suas músicas. Aproveite e relembre os hits de cada um.

Karol Conka – ‘camarote’ no BBB21

‘Já que é pra tombar, tombei!’, a frase de um dos maiores hits de Karol Conka ‘Tombei’ entrou na cabeça do público e até de quem não conhecia a cantora em 2015. Junto com o grupo Tropkillaz, o ritmo eletrizante e animado da cantora tomou conta das rádios e ganhou a categoria de Nova Canção no Prêmio Multishow. Agora a cantora está no BBB21.

Pocah

A funkeira carioca conquistou ainda mais fãs com o hit ‘Não Sou Obrigada’, em 2019 onde canta uma letra empoderada para as mulheres. No entanto seu primeiro lançamento que a fez conhecida foi com a música ‘Mulher do Poder’. Já no final de 2020, Pocah se juntou a Pabllo Vittar e lançaram o hit ‘Bandida’ que logo agradou o público.

Projota do BBB21

Começando a carreira como rapper, Projota já lançou vários hits e teve participações marcantes na música. Além de ‘Ela Só Quer Paz’ que chegou a marca de 229 milhões de visualizações no Youtube, o cantor também é dono de hits como ‘Mulher’, ‘O Homem Que Não Tinha Nada’ em feat com Negra Li, ‘A Rezadeira’, ‘Muleque de Vila’, entre outros. Em sua lista de feats, ele participou da música e clipe de Anitta ‘Cobertor’, e ‘Linda’ com o duo AnaVitória.

Fiuk

O cantor e ator entrou na carreira musical cedo. Em 2011 ele saiu em turnê com a banda Hori, e o hit ‘Linda, Tão Linda’, foi outro sucesso do cantor enquanto estava no grupo. Mas em sua carreira solo, ele lançou ‘Quero Toda Noite’, e a melofia ganhou os fãs em sua carreira solo.

Rodolffo

Rodolffo começou sua dupla com Israel ainda criança, e atualmente continua a fazer sucesso com as músicas sertanejas. Em 2020, a dupla lançou ‘Como Que Não Toma Uma’ com 3 milhões de visualizações. Mas foi em 2012 que eles ‘bombaram’ com ‘Marca Evidente’ em um feat com a dupla Jorge e Mateus.

Quem está imunizado no BBB21?

Logo no início do BBB21, 6 participantes já entraram no reality imunizados. Por votação do público, foi decidido que Viih Tube, Projota e Fiuk do time ‘camarote’ fossem imunizados. Também no grupo de imunizados ficaram Lumena, Juliette e Arthur, do ‘pipoca’. Para completar, os 14 sem imunidade tiveram uma prova de resistência, mas depois de oito horas de disputa, Nego Di ganhou imunidade e escapou da berlinda da semana.

Durante o programa de ontem, Tiago Leifert informou aos 6 imunizados que eles teriam que decidir em comum acordo quem indicar para o primeiro paredão. Ou seja: Fiuk, Viih Tube, Projota, Lumena, Juliette e Arthur estão com a decisão de mandar um dos colegas para a berlinda.