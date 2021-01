BBB21: quem é a mãe de Fiuk e qual a relação dele com Gloria Pires?

A entrada de Fiuk, de 30 anos, no BBB21, movimentou a web com inúmeros questionamentos sobre a vida pessoal do ator antagonista de A Força do Querer, atualmente em reprise na Globo, na noite desta segunda-feira (25). Um dos questionamentos é: quem é a mãe de Fiuk?

Quem é mãe do Fiuk do BBB21

Fiuk (Filipe Galvão) é fruto do casamento entre Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian. O casamento da mãe do participante do BBB21 com o intérprete de Alma Gêmea aconteceu em 1986, três anos após o cantor terminar sua união com Gloria Pires, com quem teve Cleo.

O intérprete de Rui da novela de Glória Perez é também é irmão de Tainá Ayrosa Galvão e Krizia Ayrosa Galvão, frutos da união do pai do ator com Cristina. Além dos três, Fábio é pai de Záion Ayrosa Galvão do relacionamento com a modelo Mari Alexandre.

Como é o relacionamento de Fiuk com a mãe

O famoso costuma ser um tanto discreto em suas redes sociais em relação a cliques ao lado da família. No entanto, nas festas de fim de ano o ator se dividiu em duas celebrações para poder passar tanto ao lado da mãe, Cristina Karthalian, quanto do pai, Fábio Jr. O participante do BBB21 esteve no Natal na casa da mãe em São Paulo e posou em família.

A irmã do ator, a médica veterinária Krizia, postou um clique nas redes sociais em que relembrou o encontro que tiveram no Natal. Já o réveillon do irmão de Cleo foi na fazenda do pai no interior de São Paulo.

Fiuk não é filho de Gloria Pires

Desde que entrou no BBB21, o nome de Gloria Pires figura entre os assuntos mais comentados do pais por conta de uma teoria: Fiuk ser filho da atriz. No entanto, apesar de ser irmão de Cleo, que é filha da famosa com Fabio Jr, seu pai, o cantor não é filho de Gloria e não tem nenhum grau de parentesco com a estrela de novelas. A mãe de Fiuk é a artista plástica Cristina Karthalian.

Fiuk na estreia do BBB21

O cantor e crush da adolescência de muitos fãs foi um dos principais destaques da estreia do Big Brother Brasil, que aconteceu na noite desta terça-feira (25) na Globo. Fiuk já entrou com o pé direito no jogo. Isso porque, o brother foi o mais votado pelo público de casa entre os participantes do camarote e conquistou uma das 2 imunidades disponíveis. Além dele, Viih Tube e Projota estão imunes e não correm o risco de eliminação na primeira semana do reality show.

Nas primeiras horas dentro da casa do BBB21, Fiuk virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais por ter chamado a atenção de Juliette. A advogada não escondeu interesse no ator e por diversas vezes deixou claro para ele que é uma mulher de atitude.

Em rápido papo com Projota na manhã desta quarta-feira (26), a sister brincou que se Carla Diaz estivesse no elenco do BBB21 perderia a chance de se casar com o ator. Apesar das investidas de Juliette, Fiuk se mostrou simpático nas primeiras horas de confinamento, mas logo o publico apontou que ele já estaria se sentindo incomodado.

Fiuk e os dois colegas imunes do camarote, além de Juliette, Lumena e Arthur (da pipoca), ficaram em uma casa extra dentro dos estúdios Globo, separados dois demais 14 participantes. Tiago Leifert, apresentador do BBB21, informou ao cantor e seus concorrentes que, juntos, vão ter que indicar um adversário ao paredão em consenso durante a primeira formação.

Fiuk no BBB21 (Foto: Reprodução/ TV Globo)