Como votar no BBB 21: dicas e regras do paredão

A Globo vai estrear em 25 de janeiro, logo após a novela A Força do Querer, o Big Brother Brasil 2021. A emissora promete a maior edição da história do formato no Brasil, além de uma série de novidades na dinâmica central do reality show que tem apresentação de Tiago Leifert. Mas, antes que a nova temporada entre em cena, entenda como funciona o jogo e como você poderá votar nos paredões do BBB 21.

Como é o Big Brother Brasil?

O Big Brother é ‘um jogo que não acaba quando termina’. Isso porque, ao longo da semana a produção promove uma série de dinâmicas que movimentam o jogo e instigam conflitos e diálogos acalorados. Toda segunda-feira, por exemplo, os participantes vão encarar o jogo da discórdia em que tem o único objetivo de provocar o posicionamento individual de cada confinado dentro do jogo. Essa dinâmica sempre acontece um dia antes da eliminação da semana, ou seja, a votação já está rolando, por isso não é bom ter dúvidas de como votar no BBB se você quiser salvar um favorito.

BBB 21: Ana Furtado conta quais ‘spoilers’ recebeu de Boninho

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No jogo da discórdia, a produção procura fazer perguntas provocantes como ‘quem é o mais chato?’ e ‘quem é o mais planta?’. Em outras ocasiões, procuram jogos mais interativos com ar de brincadeira, mas que no fundo tem o objetivo de colocar ‘fogo no parquinho’, como o próprio Tiago Leifert diz.

Na terça-feira normalmente um participante deixa a casa mais vigiada do Brasil. Já na quarta é dia de festa e de aliviar o estresse causado pela noite de eliminação. Mas no BBB os brothers e sisters não têm moleza não. Isso porque, na quinta-feira tudo começa novamente com a prova do líder. O vencedor conquista imunidade e poder pleno de indicar um concorrente ao paredão, zona de risco para a porta da rua da casa mais vigiada do Brasil. É sempre importante que um líder esteja com seu indicado ao paredão em mente, porque é um perigo não saber como votar no BBB, se o participante indica um dos favoritos do público, por exemplo, tem perigo de virar vilão ou de ganhar inimigos no jogo.

BBB 21: líder vai ganhar mais um poder além da imunidade

Além do líder, tem existe a prova do anjo. Normalmente toda sexta-feira os participantes escolhidos através de um sorteio participam da prova que define quem terá o poder de imunizar um concorrente. Já aos sábados acontecem as festas. Dentre esses dias ainda podem pintar dinâmicas patrocinadas e o mercado BBB.

Por fim, domingo é dia de formar paredão. Normalmente o anjo imuniza um participante e logo depois o líder indica um concorrente à berlinda. A casa é chamada ao confessionário para a votação individual em que é definido o paredão. Em caso de empate, o líder tem o poder de desempatar. Mas nem tudo está perdido. Isso porque, após a formação de cada paredão a prova bate-e-volta entra em ação. Os emparedados, exceto a escolha do líder, participam da prova em que o vencedor se livra da berlinda. É aí que o público entra, sabendo como votar no BBB, os fãs do reality escolhem quem deve ser o eliminado da semana.

Como funciona: é difícil votar no BBB?

Após o paredão formado, a produção abre a votação ainda com o programa no ar e o público vota para eliminar. O emparedado que receber mais votos válidos, deixa o reality show na terça-feira, sem chance de retornar à casa mais vigiada do Brasil e de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como votar nos paredões do BBB 21? Para isso é necessário fazer um cadastro no site do programa no Gshow. Em seguida, clicar na opção desejada para eliminar e responder a um sistema de verificação chamado captcha com figurinhas ou palavras para validar e confirmar o voto. O sistema é uma das medidas adotadas pela Globo para evitar que fãs e torcidas organizadas usem robôs para burlar as votações do Big Brother Brasil.

Como votar no BBB – Paredão histórico

Brasileiro sabe como fazer grandes números quando o assunto é votar em reality show, principalmente no BBB. Mesmo com o sistema de segurança da Globo nas votações do reality show, o BBB 20, por exemplo, entrou para o Guinness World Records como ‘a maior quantidade de votos do público conseguidos por um programa de televisão’ no paredão triplo disputado entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez. O empresário acabou sendo eliminado com 56,73% em um paredão que teve mais de 1,5 bilhão de votos.

Relembre os paredões recordistas do BBB