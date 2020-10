Enquete BBB 21: qual famoso você quer ver no reality?

Globo já iniciou seleção dos famosos para a vigésima primeira edição do Big Brother Brasil. Vote na enquete BBB 21 e escolha o famoso que você quer ver no reality show

A Globo começou a sondar famosos para o BBB 21, que tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2021. Assim como no BBB 20, essa edição também contará com um elenco misto em metade figuras públicas e a outra anônimas.

Em um upfront realizado nesta sexta-feira (23) para o mercado publicitário, a emissora carioca confirmou que a produção do BBB 21 está a todo vapor. Além disso, destacou que o programa será o de maior duração da história do formato no Brasil, com 100 episódios no total.

O reality show contará com uma dinâmica diversa com festas, provas do anjo e líder, formações de paredão e eliminações. O canal, no entanto, guarda a sete chaves outras novidades para a temporada. No início desse ano, por exemplo, a produção do programa apostou na volta da casa de vidro e do quarto branco.

A casa onde acontecerá o confinamento teve os trabalhos iniciados há cerca de dois meses dentro dos Estúdios Globo. A decoração deverá passar por transformações assim como em toda edição. O público, no entanto, só vai conhecer tudo pronto às vésperas da estreia no Fantástico.

Quais são os nomes mais cotados para o BBB?

Para o BBB 21, a Globo trabalha com famosos que somam milhões de seguidores nas redes sociais, em especial, no Instagram. Youtubers, digitais influencers, musas fitness e humoristas são a preferência da emissora. Os nomes, no entanto, só serão divulgados dias antes da estreia, assim como aconteceu na edição passada.

Já em se falando do elenco formado por anônimos, a emissora buscou nomes em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Manaus e Curitiba, por exemplo. A ideia do canal é trazer um elenco explosivo e que gere buzz para o público. A repercussão do programa nas redes sociais também é outro ponto aguardo pela direção.

Como se inscrever para o BBB 21?

As inscrições para o Big Brother Brasil 21 estão encerradas desde julho. Esse ano, em especial, a emissora limitou o número de inscritos devido a pandemia de Covid-19. Isso porque, as entrevistas seletivas estão sendo feitas de forma virtual, para evitar aglomeração de pessoas em hotéis, onde normalmente são feitas as dinâmicas.

Ao todo, 90 mil pessoas foram selecionadas para passar por uma peneira rigorosa, que irá definir os 10 moradores anônimos da casa mais vigiada do Brasil. O BBB 21 terá direção de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert, assim como nas três edições anterior.