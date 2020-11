Enquete BBB 21: qual participante de A Fazenda você quer ver no reality?

A edição 2020 de A Fazenda tem dado o que falar na web, atingindo recordes de audiência e suprindo a carência do público por um bom programa. E com o anúncio de detalhes da próxima edição do BBB, o DCI criou a enquete BBB 21: qual participante do reality rural você levaria para a Globo?

Enquete BBB 21: Nicole Bahls aprontaria no reality?

Impossível falar de A Fazenda sem citar Nicole Bahls. A musa do Brasileirão esteve no reality em duas edições, e em ambas deu o que falar.

O principal motivo que levou Bahls a ser tão relembrada foram os barracos em que esteve envolvida. Na 5ª edição de A Fazenda, Nicole se desentendeu principalmente com Viviane Araújo em diferentes ocasiões. Já em “A Fazenda: Nova Chance”, Bahls foi eliminada logo na primeira semana. Será que ela seria uma boa opção para agitar as coisas no reality da Globo? Vote na enquete BBB 21.

Andressa Urach em sua nova versão

Outro nome icônico que deixou sua marca no reality da Record foi Andressa Urach. Uma das participantes mais explosivas de todas as edições, a vice miss bumbum brigou com todo mundo, nadou pelada, passou vergonha… A lista é grande.

Já do lado de fora, Andressa teve sua fase religiosa após passar por complicações médicas e ver a morte de perto e, mais recentemente, diz ter se ‘libertado’ da igreja.

Muita gente diz que essa nova fase promete, e que ela pode até mesmo voltar às origens que a deixaram famosa.

Essa nova versão seria uma boa opção para a próxima edição do BBB? Deixe sua opinião votando na enquete BBB 21.

O esquentadinho Théo Becker

Participante da primeira edição de A Fazenda, Théo também ficou conhecido por sua explosividade e seus barracos.

A lista de desafetos dentro do programa é extensa: Dado Dolabella, Luciele di Camargo, Miro Miranda, Fábio Arruda e Jonathan Haagensen foram alvos do artista.

Por tanta confusão, Théo não durou muito tempo no reality e foi eliminado na terceira semana.

Depois de tanto tempo não dá pra saber se o comprotamento continua o mesmo, mas o nome tem sido levantado pelos fãs do BBB como um possível participante – e que daria o que falar.

Gretchen: o meme vivo de A Fazenda

Você com certeza já se deparou com um meme em baixa qualidade da época em que Gretchen fez parte do elenco de A Fazenda.

A cantora deixou a 5ª edição do reality por vontade própria, escolhendo bater o sino. Anos depois, ela revelou que o motivo para ter tomado essa decisão foi a preocupação com o filho que morava ielgalmente nos Estados Unidos.

Apesar da saída, o tempo que permaneceu no programa foi o suficiente para nos presentear com centenas de memes, bordões, e vídeos icônicos.

Raissa Barbosa: um caso de amor e ódio

A modelo com certeza é uma das participantes mais comentadas da edição 2020 de A Fazenda. Isso porque logo nas primeiras semanas Raissa demonstrou um comportamento mega explosivo, que depois foi atribuído ao transtorno borderline com o qual ela foi dianogsticada.

No decorrer do jogo Raissa acumulou barracos, amizades, o romance com Lucas Selfie e o carinho do público. Aqui fora conseguimos enxergar além da impulsividade e explosão, e muita gente deu sua torcida à modelo.

Por essas outras, Raissa é uma das opções da enquete BBB 21 sobre qual participante de A Fazenda deveria integrar o reality da Globo.