Enquete BBB: Qual a melhor amizade de todas as edições?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Romance, barraco, rivalidade… tudo isso movimenta e muito todas as edições do BBB. Mas não podemos esquecer das grandes amizades formadas no programa e que, muitas vezes, transcenderam para a vida real. De todas elas, qual na sua opinião é a melhor de todas? Vote na enquete BBB.

CLIQUE AQUI E VOTE

Jean Wyllys e Pink: amizade não durou na vida real

Jean e Pink cultivaram uma amizade bastante forte dentro do BBB 5. Com Grazi Massafera, os três formavam o grupo “do bem” da edição, em oposição ao grupo considerado vilão da temporada, encabeçado pelo Dr. Gê.

O trio era o favorito do público na disputa pelo prêmio, mas Jean e Pink acabaram se enfrentando no paredão que eliminou a ex-cabeleireira.

Após o final do programa a amizade ainda durou alguns anos, mas em entrevista ao UOL no começo de 2020, Tati Pink revelou que não concorda com o posicionamento político de Jean e acredita que ele se corrompeu.

Apesar disso, você acredita que a amizade vivida no reality pode ser considerada uma das maiores e melhores de todas as edições? Vote na enquete BBB.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Enquete BBB: Lia e Cadu era amizade ou romance?

O público bem que shippou, mas a verdade é que Lia e Kadu nunca se viram como um casal, apenas como grandes e inseparáveis amigos.

A eliminação da sister foi um dos momentos mais emocionantes da amizade dos dois e que deixou Cadu desolado.

Mas algum tempo depois, quando o próprio brother deixou o programa, a amiga esteve no estúdio para recebê-lo aqui fora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois do término do programa os dois até foram vistos juntos em algumas festas, mas em 2018 durante entrevista ao GShow, Lia confessou que atualmente os dois não mantém mais contato.

E você, o que acha? Lia e Cadu era namoro ou amizade? Vote na enquete BBB e deixe sua opinião!

Morango e Cacau (BBB 10)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais uma amizade que o público torceu muito para que desse em romance foi entre Angélica Morango e Cacau, no BBB 10.

As duas eram inseparáveis e chegaram até mesmo a enfrentar o temido quarto branco junto com Serginho Orgastic. Há quem diga até hoje que Morango investia em algo a mais com Cacau, mas nenhuma das duas confirma.

Aqui fora as duas inclusive posaram nuas juntas para uma edição da revista Playboy.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O encontro de almas de Mariza e Adrilles

Em um primeiro momento era até difícil identificar se os dois, de fato, eram amigos ou não, afinal na mesma intensidade em que se amavam, Mariza e Adrilles travavam discussões.

Mas no fundo todo mundo amava acompanhar Madrilles, como foram apelidados pelos fãs do programa aqui fora.

Os dois foram responsáveis por boas risadas, análises do jogo e conversas pra lá de intelectuais, daquelas que pouca gente esperava ver em um BBB.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O encontro de almas dos dois foi tão intenso que até hoje a amizade permanece firme e forte, uma das fortes candidatas a vencedora dessa enquete BBB.

Gleici e Ana Clara (BBB 18)

Tanto Gleici como Ana Clara ocuparam uma posição de favoritismo no BBB 18, e a amizade entre as duas só fortaleceu ainda mais as torcidas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As duas protagonizaram muitas cenas de deixar o coração quentinho do lado de cá e coreografias icônicas em todas as festas que curtiram juntas no confinamento.

Hoje, mesmo após dois anos do término da temporada que teve Gleici como campeã, a amizade Gleiciana vive firme e forte. As duas já viajaram juntas, visitaram as cidades natal de cada uma e vivem se declarando em fotos juntas no Instagram.

Dá até uma saudade do BBB 18!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A conexão de Hariany e Paula

A amizade de Hariany e Paula foi aquele tipo de conexão à primeira vista. As duas se tornaram inseparáveis no confinamento, passando até mesmo pelo castigo do monstro juntas.

Hariany e Paula chegaram até a reta final juntas, mas um desentendido entre as duas após uma das festas causou a expulsão de Hariany, que empurrou Paula e foi desclassificada por agressão.

Após vencer a edição, Paula revelou que as duas passaram um tempo afastadas e nunca conseguiram falar sobre a situação, mas que atualmente já retomaram a amizade.

Prior e Babu são a melhor amizade do BBB 20?

O início do BBB 20 foi marcado por uma forte divisão da casa entre homens e mulheres. Com a maioria dos brothers eliminados, Babu e Prior acabaram se aproximando e formando uma amizade que foi considerada uma das melhores da edição histórica.

A cada semana os brothers protegiam um ao outro, estreitavam os laços e comemoravam cada retorno do paredão – e olha que, pelo menos do lado do Babu, foram muitos!

A eliminação de Prior deixou muita gente triste pela separação de Babu, que foi um dos favoritos ao prêmio.

Vote na enquete BBB e deixe sua opinião sobre qual a amizade mais icônica de todas as edições!