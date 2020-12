Ex-BBB: 4 participantes que se arrependeram de entrar no reality

Estar no BBB foi uma oportunidade de crescimento e fama para muitos ex-participantes. Outros, no entanto, já declararam em entrevistas que se arrependem da participação e que nem tudo são flores lá dentro.

Confira a lista de 4 ex-BBBs que se arrependeram da participação no reality e seus motivos.

Iran Gomes, do BBB 6

O ex-BBB Iran Gomes entrou no reality pensando em alavancar sua carreira como ator e modelo, mas o que recebeu quando deixou a casa do BBB acabou frustrando suas expectativas.

Ao UOL, o ator que demorou 10 anos para voltar às telinhas, relatou que existe um preconceito com ex-participantes do programa do lado de fora.

“Isso foi o maior erro, porque o preconceito contra pessoas que participam de realities é grande. Tive que me deparar com isso e enfrentar ou ser rotulado. Foi uma experiência bem diferente do que eu imaginava que seria”, disse.

Mirla Prado, do BBB 9

Para a ex-BBB Mirla Prado, que participou da 9ª temporada do reality, a edição do programa a mostrou de maneira errônea, construindo uma imagem diferente de quem ela é em cada episódio.

“Quando sai, vi o estrago que tinha feito na minha vida. Me mostrava sempre calada, uma mosca morta, foi como ele [Boninho] me nomeou”, contou ao UOL.

A imagens atribuída à ex-BBB rendeu piadas mesmo anos depois do término da edição, quanto foi relembrada no programa Tá No Ar, também da Rede Globo, como “A ex-BBB que ninguém se lembra”.

Mayra Cardi: “não foi bom fazer o BBB”

Atualmente envolvida em muitas polêmicas, há quem até hoje não saiba que Mayra Cardi fez parte do elenco do BBB 9. Isso porque a influenciadora faz questão de manter no passado sua participação no programa. Para ela, o estigma de ser uma ex-BBB traz consequências boas e ruins, e o preconceito é a pior delas.

“É um rótulo eterno. Ninguém tem coragem de falar, eu falo: não foi bom fazer o BBB. Não imaginei que o preconceito fosse gigante. Esses dias vi a entrevista da Grazi [Massafera] dizendo que as pessoas não olhavam na cara dela para gravar a novela”, desabafou no Programa do Porchat.

Aline Dahlen tem dificuldades para conseguir trabalhos

A fama de vilã que Aline Dahlen ganhou no BBB 14 ultrapassou as quatro paredes da casa mais vigiada do Brasil.

A ex-BBB conta que antes da participação tinha uma vida estável e trabalhava como modelo e atriz em diversos segmentos, como o de publicidade.

Entretanto, a fama que ganhou no programa acabou prejudicando e muito sua carreira.

“O programa simplesmente acabou com a minha imagem, me usou, esculhambou, depois descartou, sem pensar nas consequências. Não faço mais comerciais, pois agora sou a malvada do BBB, e não trabalho como atriz, pois acham que sou mais uma louca pela fama”, desabafou ao EGO.