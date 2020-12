Ex-BBB: veja como está Fernanda Keulla, vencedora da 13ª edição

A advogada Fernanda Keulla, vencedora do BBB 13, foi uma das participantes que apesar do prêmio milionário não escolheram a vida boa e continuam trabalhando – e muito! A ex-BBB abandonou a carreira no direito para ser apresentadora e modelo.

“Não gastei nada ainda. Prefiro continuar vivendo do meu trabalho. Meus pais continuam trabalhando nas profissões deles, e vivo feliz assim”, disse a ex-BBB em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes em 2013.

O que Fernanda Keulla fez com o prêmio do BBB?

Desde a saída do reality, a ex-BBB nunca revelou exatamente qual foi o destino do R$1,5 milhão que recebeu ao vencer o programa.

O que Fernanda já divulgou, entretanto, foi que o dinheiro é administrado pelo seu pai e é utilizado totalmente para melhorar a vida da família, exatamente como a ex-BBB havia dito que faria durante o programa.

“Eu não utilizei o meu prêmio para fazer coisas para mim. Desde o início, quem administra tudo é meu pai e em benefício da minha família. Reformamos nossa casa em Carmópolis de Minas, minha irmã se formou em medicina, e claro, economizamos muito” disse Fernanda ao G1.

Ex-BBB voltou ao programa como repórter

Com a projeção nacional que ganhou no programa, Fernanda escolheu abandonar a carreira como advogada e investir no ramo artístico.

Ainda em 2013 a ex-BBB se tornou apresentadora de um programa em uma afiliada da Rede Globo em Minas Gerais. Posteriormente, também assumiu a posição de repórter no Video Show.

Porém, Fernanda voltou com tudo nas telinhas em 2018 como repórter dos bastidores do BBB 18.

Com a repercussão, no ano seguinte a ex-BBB foi promovida e passou a apresentar o programa Rede BBB, tambpem com bastidores da temporada.

Na final do BBB 20, entretanto, Fernanda se despediu da equipe do programa bastante emocionada com a trajetória até ali.

“Eu estou emocionada, porque é a final e eu estou me despedindo da equipe. O BBB para vocês que estão lá dentro é uma série de elogios e julgamentos e pra gente aqui fora também. E viver isso tudo é um aprendizado muito grande e ao mesmo tempo é uma felicidade fazer o que eu amo”, declarou na ocasião.

De lá pra cá, a ex-BBB tem se mantido longe das telinhas como apresentadora, mas coleciona participações em programas como ‘Passa ou repassa’, do SBT e ‘Pânico na TV’, da Band.

No Instagram, Fernanda compartilha também participações em eventos e inaugurações como convidada vip.