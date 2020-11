Ex-BBB: o que aconteceu com Mara Viana, vencedora da 6ª edição?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em 2006 o Big Brother Brasil teve sua segunda mulher campeã: a auxiliar de enfermagem Mara Viana, que conquistou R$1 milhão com 47% dos votos. A participação no programa mudou completamente a vida da ex-BBB, que multiplicou o valor do prêmio e já engatou duas faculdades.

O que Mara fez com o prêmio do BBB?

A entrada de Mara no BBB 6 foi pura que questão de sorte: a ex-BBB foi sorteada através de uma ligação telefônica. Sua permanência e posterior vitória, entretanto, foi construída através da humildade e honestidade com que lidou com o confinamento.

E foram os mesmos valores que nortearam Mara na escolha sobre o que fazer com o prêmio de R$1 milhão: além da compra de imóveis e uma nova casa para a família, a ex-BBB investiu na compra de uma pousada em sua cidade natal, Porto Seguro (BA).

“Via esse dinheiro como um capital de giro, que eu precisava movimentar para poder mudar de verdade a minha história. Se eu fosse viajar, comprar roupa, gastar, hoje estaria sem nada. Peguei o prêmio para trabalhar”, revelou ao UOL em 2015.

O investimento lhe rendeu excelentes frutos. Ainda em entrevista ao UOL, Mara revelou que transformou o prêmio do reality em um patrimônio de R$6 milhões — seis vezes mais do que o valor ganho.

“Vivo há quase 10 anos desse dinheiro do BBB. Calculo que meus bens hoje estão avaliados de R$5 a R$6 milhões”, disse a ex-BBB na ocasião.

Ex-BBB, dona de pousada, teóloga e futura psicóloga

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

E pra quem acha que só o título de ex-BBB já seria suficiente para Mara, está muito enganado.

Além de proprietária da pousada, que fica a oito minutos de caminhada da praia e tem capacidade para 40 hóspedes, Mara já acumula no currículo duas graduações.

A primeira, concluída em 2019, no curso de teologia. Agora, em 2020, a ex-BBB anunciou através das redes sociais a aprovação em sua segunda faculdade para cursar psicologia.

“Iniciando mais um ciclo na minha vida agora eu sou universitaria de psicologia!! Sempre foi o meu sonho 🙏🏻🎉❤️”, escreveu em post no Instagram.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar de não seguir a carreira de digital influencer como parte dos ex-participantes do programa, Mara ainda é relembrada por fãs e acumula quase 7 mil seguidores no Instagram.

Siga-nos no