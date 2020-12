Ex-BBB: o que Munik Nunes fez com o prêmio da 16ª edição?

Munik Nunes foi a ex-BBB mais jovem a conquistar o prêmio de R$1,5 milhão: ela venceu a 16ª edição do programa com apenas 19 anos. A aliança com uma das participantes favoritas da temporada, Ana Paula Renault, e o jeito espontâneo da goianense conquistaram o carinho do público até hoje.

O que Munik Nunes fez com o prêmio do BBB?

Ao deixar o programa, Munik revelou que dividiu o dinheiro do prêmio com seus pais e que a movimentação de uma quantidade tão grande de dinheiro foi considerada suspeita pelo banco, que bloqueou sua conta.

“Quando eu peguei o extrato e vi um monte de número, apavorei. Depois de alguns dias, eu fui sacar dinheiro e estava bloqueado”, contou no programa Sensacional, da RedeTV em 2018. Com a metade do dinheiro que ficou, a ex-BBB investiu em empresas e bancos, e deixou um recado para futuros ganhadores: “Procure um economista”.

Assim como grande parte dos ex-participantes do reality, Munik resolveu usar a projeção nacional ao seu favor e investir na carreira como influenciadora digital. Em um determinado momento, a ex-BBB chegou até a se inspirar na socialite Kim Kardashian e lançar seu próprio aplicativo.

O objetivo era que os fãs pagassem uma taxa mensal de R$20 para interagir de forma exclusiva com ela. Entretanto, o empreendimento não foi bem aceito pelo público e não foi para frente.

Atualmente, a ex-BBB se dedica somente aos trabalhos com publicidade como influenciadora digital para uma série de marcas. Seu principal canal de interação é o Instagram, onde compartilha muitas selfies e fotos com o atual namorado, Caio César.

Ex-BBB esteve em outro reality show

Em 2018, Munik Nunes participou de um outro reality show, dessa vez no SBT. No Power Couple, reality de casais que foi comandado por Gugu Liberato, a ex-BBB esteve ao lado do ex-marido Anderson Felício.

O casal chegou a ser um dos favoritos do público para vencer a competição, mas foram eliminados antes da final. Em agosto de 2018, Munik Nunes anunciou que ela e Anderson estava se separando.

“Em respeito aos fãs, estou passando para dizer que estamos passando por um momento delicado! Eu e o Anderson não estamos mais juntos. É uma decisão dolorosa e foi tomada por ambos! No momento peço compreensão”, disse no Instagram.