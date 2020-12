Ex-BBB Rafinha nunca parou de trabalhar após vencer 8ª edição

Apesar de ter levado pra casa o prêmio de R$1 milhão da 8ª edição do Big Brother Brasil, Rafinha Ribeiro não deixou de trabalhar um dia sequer, e investiu parte do prêmio para realizar um desejo antigo: o ex-BBB abriu um estúdio de tatuagens em Campinas (SP), sua cidade natal.

Por onde Rafinha do BBB?

O jeito de menino brincalhão de Rafinha, que na época do reality tinha 26 anos e trabalhava como verdureiro, ganhou o coração do público.

O ex-BBB venceu a 8ª edição do programa em uma disputa apertada com Gyselle Soares: a diferença de pontos percentuais entre os dois foi de apenas 0,3%, e a votação precisou ser estendida por conta de um empate técnico entre os dois.

A grande final em que Rafinha recebeu 50,15% dos votos bateu o recorde de votação do programa até aquele momento, com 75 milhões de votos.

Doze anos depois de vencer a edição, o ex-BBB revelou detalhes sobre o que fez com o R$1 milhão: além do investimento em imóveis e aplicações financeiras que lhe geraram renda até hoje, Rafinha comanda um estúdio de tatuagem no interior de São Paulo.

“Comecei a trabalhar em 2014. Quando era pequeno, via minha mãe desenhando e pintando, e tomei gosto pelo desenho. Fui aprendendo com pele artificial, sempre ao lado de profissionais com experiência. Após um ano de treino, comecei a tatuar amigos”, disse em entrevista ao Extra.

Na aparência, pouca coisa mudou, e Rafinha manteve o estilo descontraído e a personalidade brincalhona que lhe renderam o prêmio. No Instagram, ele compartilha seu trabalho e selfies descontraídas.

Ex-BBB destaca realizações pessoais do confinamento

Além dos ganhos financeiros, o ex-BBB ressalta o amadurecimento que o confinamento trouxe para sua vida.

“Eu realizei vários sonhos. Viajei, vi shows da banda que mais gosto, o Blink182, e amadureci bastante. Até hoje recebo muito carinho das pessoas”, revelou ao GShow.

O ex-BBB também revelou que quando revê as imagens do confinamento não consegue entender como manteve a calma por tanto tempo.

Ainda durante entrevista à Rede Globo, Rafinha revelou que voltaria ao confinamento do BBB e não descartaria aceitar o convite para uma próxima edição.