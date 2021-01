Onde fica a casa do BBB? Conheça os detalhes do reality

Embora esteja no ar desde 2002, o reality Big Brother Brasil ainda desperta várias curiosidades no público, desde a maneira como funciona o jogo, até mesmo em “como assistir o BBB”. São várias as dúvidas, inclusive, sobre onde fica a casa do BBB. Descubra!

Localização exata da casa do BBB

Na estreia, a casa do BBB foi projetada em 2.300 metros quadrados. Onde fica? Diferente do que muitos pensam, desde a primeira temporada, a casa fica em um lugar à parte dos estúdios da Globo, o Projac, no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, região de Jacarepaguá.

O lugar cenográfico, criado para ser a moradia dos brothers e sisters por três meses no ano, fica próxima ao Morro da Pedra Negra, no Maciço da Pedra Branca. Inclusive, existe uma trilha em que as pessoas podem observar o local.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar do local ser o mesmo desde o começo do programa, ela já sofreu várias alterações. Ou seja: a cada temporada a produção inova e modifica o tema por edição. Neste BBB 21, a casa será multicolorida para receber os brothers.

Como é a planta da casa?

Projetada para o entretenimento, a casa do BBB contém uma sala, onde acontecem as conversas de Tiago Leifert com os brothers, além de três quartos, sendo um o quarto do líder. Ligada à sala ficam a cozinha, dispensa, banheiro e confessionário.

Internamente ainda se tem o espaço multiuso, que fica no andar acima, onde já aconteceram festas e eventos. Os prêmios e o vídeo para o participante que conquista o Anjo também acontece neste espaço da casa do BBB.

Ainda sobre os quartos, o BBB teve algumas alterações. Entre a sexta e a décima temporada, o programa contava com três quartos, mas desde o BBB 10, os confinados têm apenas dois quartos públicos, sendo o um exclusivo do líder.

Curiosidades sobre a casa do BBB:

Quando o reality estreou na versão brasileira, a casa cenográfica foi construída em apenas 55 dias.

O quarto do líder já esteve dentro da casa. Somente na terceira temporada que o cômodo passou a ser na área externa. Porém, ele passeou um pouco’. Na décima edição, ele voltou para a área interna, e somente no BBB15 que os líderes ficaram mais distantes, com a volta do quarto ao pátio.

Na terceira temporada, os brothers tinham uma mesa de sinuca na área externa para se divertirem.

Se tornando mais estilosa, na sexta temporada a piscina passou a ser em formato redondo.

A quarta edição incluiu a academia para os brothers. Anteriormente, o espaço contava com uma banheira de hidromassagem.

Existem câmeras que registram o que rola na casa por detrás dos espelhos. A central que controla as imagens fica em um anexo à casa.

O que sabemos sobre o BBB 21?

O BBB 21 começa no dia 25 de janeiro de 2021, sob o comando de Tiago Leifert. A previsão é de que a grande final vá ao ar no dia 4 de maio de 2021. Serão 100 dias de reality – o mais longo até hoje – em busca do grande prêmio de R$ 1,5 milhão.

A produção do BBB 21 também revelou que, assim como na 20ª edição, os integrantes do ‘camarote’ não receberão cachê extra para participarem do reality e serão pagos da mesma maneira que os anônimos pela sua permanência.