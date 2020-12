Retrospectiva BBB: relembre participantes que desistiram da competição

Alguns nomes sempre estão entre os mais lembrados do BBB: os vencedores, é claro, mas também aqueles que foram expulsos, que se meteram em confusões fora da casa ou que fizeram sucesso na carreira artística. Pouco se fala sobre os participantes que desistiram da competição e deixaram o programa antes do esperado.

Hoje, o DCI relembra todos os ex-BBBs que desistiram do programa. Confira!

Rafinha entrou no BBB após desistência

O vencedor da oitava edição do programa, Rafinha Ribeiro, só garantiu sua vaga após duas desistências. Primeiro, o participante escalado para a temporada, Gustavo, foi diagnosticado com rubéola e precisou deixar a disputa antes mesmo do BBB começar.

Em seu lugar entrou Gregor, que também acabou desistindo antes da estreia do programa. Assim, o músico Rafinha garantiu sua vaga e três meses depois, saiu com R$1 milhão na conta.

Desilusão amorosa fez Dilsinho Madmax desistir

Logo nas primeiras edições do programa, o primeiro desistente da história do BBB foi Dilsinho Madmax, por um motivo bem peculiar: 20 dias depois do início da temporada, Dilsinho deixou o programa após se interessar pela miss Joseane e não ser correspondido.

A ex-BBB deu uma série de foras no motoqueiro, que ficou envergonhado com a exposição e com medo do julgamento da família. Assim, ele optou por deixar o BBB.

Léo Jancu foi único participante a desistir do quarto branco

Na terceira semana de confinamento do BBB 9, o participante foi indicado ao quarto branco, não aguentou a pressão da solitária e foi o único participante de todas as edições a apertar o botão vermelho e desistir da disputa.

Em 2020, 11 anos após sua saída do programa, Léo revelou ao Estadão que o temido cômodo não é a tortura que pintam e que se arrependeu da desistência do BBB.

“Logo que saí, óbvio que bateu um arrependimento ao ver que minha imagem estava ótima, e que eu chegaria longe no jogo, podendo ganhar o milhão”, analisou.

De volta ao BBB, Kleber Bambam não aguentou a pressão

Bambam foi o grande vencedor da primeira edição do BBB, mas não aguentou o tranco de retornar ao reality 12 anos depois. O ex-dançarino deixou a disputa pelo prêmio logo na primeira semana de confinamento, e pontuou a pressão psicológica como fato decisivo na sua escolha.

“Acordar com aquele som de manhã, era um som insuportável na cabeça. Às vezes a gente desiste, mas não é porque foi derrotado; é porque o psicológico da pessoa não aguentou”, afirmou em entrevista ao Fantástico após a saída.

Desistência dupla na 15ª edição

Assim como Dilsinho, o motivo que levou Tamiris a deixar a casa do BBB estava diretamente ligado ao medo do julgamento externo: a ex-sister acabou beijando um participante que havia se envolvido com outra pessoa dentro da casa, e a ressaca moral no dia seguinte bateu.

Antes da saída, Tamiris desabafou com os companheiros de confinamento: “Pra mim não dá. Estou feliz indo. Só me desculpem”.

Na mesma edição, Alan também desistiu da competição e saiu do BBB após receber a notícia de que seu pai estava com a saúde debilitada.