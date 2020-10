Desde 1998, quando a novela mexicana “A Usurpadora” foi ao ar, não se falava tanto de brigas de irmãs como Paulínia e Paola Bracho, estreladas pela atriz, Gaby Spanic. Na versão nacional, os confrontos das irmãs-gêmeas, Ruth e Raquel, da novela global, Mulheres de Areia, protagonizada por Gloria Pires, fez a artista alcançar mais notoriedade ainda.

A comparação da já conhecida trama ao qual o eixo central é briga de irmãs, a vilã / debochada e a boazinha inundou as redes sociais na noite desta segunda-feira (19), após um vídeo caseiro de uma comemoração de aniversário infantil vazar.

Na ocasião, a pequena Maria Eduarda, de três anos, aniversariante da vez, se preparava para assoprar a velhinha e fazer seu tradicional pedido, quando sua irmã mais velha, Maria Antônia, de seis anos, rapidamente se coloca à sua frente, e toma o ato para ela.

Maria Eduarda, prontamente, em uma reação a lá folhetim de horário nobre, se revolta, e com direito a tapas, choros e puxões de cabelo, parte para cima da irmã mais velha – que retruca sem o menor arrependimento e com um ar mais debochado ainda – o que deixou em perplexidade quem viu a cena. Veja o momento que está bombando na internet:

Briga de irmãs vira meme e invade redes sociais

Após o vídeo da briga viralizar, as redes sociais não perderam tempo em compará-las com as personagens de Gaby Spanic e Gloria Pires, além de incontáveis outras montagens que invadiu o Twitter, o Instagram e até as figurinhas no Whatsapp.

50% Maria Antônia / 50% Maria Eduarda pic.twitter.com/73heHWOVZf — Laura Gomes (@lauragoliver) October 20, 2020

Duas mulheres. Duas versões de uma mesma história. Maria Eduarda ou Maria Antônia? A favorita, sua nova novela das nove. pic.twitter.com/gNd7wlrKvY — shakiro (@renato_fmenezes) October 20, 2020

Maria Eduarda e Maria Antonia atualizando o meme Briga União pic.twitter.com/UUi0zrYkly — eh uma banda de corações solitários (@WhrrLey) October 20, 2020

A gente tá só Maria Eduarda… e Maria Antônia é 2020 querendo nos tombar pic.twitter.com/vZbMcdDZcC — Clip Pop (@ClipPop_) October 20, 2020