Cartola FC 2020: análise, dicas e jogos da rodada #27

A rodada #26 ainda não acabou, mas já podemos dizer que os resultados dos jogos, surpreenderam muitos cartoleiros. As maiores novidades vieram dos times do Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Como na rodada #27 teremos todos os jogos valendo para o Fantasy game, mitar é essencial nessa fase do campeonato. Sendo assim, confira nossa análise da rodada #26 e as melhores dicas de escalação para rodada #27, além dos jogos válidos para o Cartola FC.

Cartola FC: análise e dicas para rodada #27

A maior surpresa da rodada #26, talvez tenha sido a vitória do Internacional em cima do Palmeiras, o verdão que vinha de ótima fase e com grandes nomes no elenco não conseguiu fazer nenhum gol em cima do colorado. Contudo, o Grêmio também foi um dos times que decepcionou os torcedores com o empate contra o Sport. Assim como, o Santos que perdeu para um time no z-4, e mais uma vez perdeu a chance de subir na tabela de classificação. O Flamengo em contra partida, mais uma vez goleou e agora é vice-líder do brasileirão com 48 pontos e um jogo a menos.

Dicas Cartola FC

Alguns jogadores se destacaram na rodada #26 do Cartola FC. Um deles é o atacante do Flamengo, Pedro que além de gol voltou para o time mostrando que tem grande potencial para permanecer no elenco titular. Assim como, Bruno Henrique, foi o primeiro a marcar na vitória do rubro-negro em cima do Bahia e foi um dos destaques do time no último final de semana. Confira a lista completa das melhores dicas para rodada #27 do Cartola FC:

Gabriel Sara – meia (São Paulo) C$ 5

Jean – goleiro (Atlético-GO) C$ 10.41

Lima – meia (Ceará) C$ 5.89

Pedro – atacante (Flamengo) C$ 5.5

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 12.82

Pepê – atacante (Grêmio) C$ 14.2

Jogos do Cartola FC

SÁBADO – 26 DE DEZEMBRO

Atlético-MG x Coritiba (Mineirão) – às 17h

Fortaleza x Flamengo (Castelão CE) – às 19h

Goiás x Sport (Serrinha) – às 19h

Fluminense x São Paulo (Maracanã) – às 21h

DOMINGO – 27 DE DEZEMBRO

Botafogo x Corinthians (Engenhão) – às 16h

Bahia x Internacional (Arena Fonte Nova) – às 16h

Palmeiras x RB Bragantino (Allianz Parque) – às 18h15

Santos x Ceará (Vila Belmiro) – às 18h15

Athletico-PR x Vasco (Arena da Baixada) – às 18h15

Grêmio x Atlético-GO (Arena do Grêmio) – às 20h30