Coreografia TikTok: veja as melhores dancinhas para aprender em casa

A coreografia TikTok tem se tornado uma alternativa para se divertir em casa. Em tempos de isolamento social, mexer o corpo com essas dancinhas livra a mente de grande estresse e ajuda a relaxar!

Os vídeos de danças se tornaram uma febre na rede social, que virou queridinha nesta quarentena. E não apenas os jovens, mas pessoas de todas as idades aderiram às divertidas dancinhas.

Além de divertir os usuários do TikTok, os desafios de dança também são uma ótima maneira de se exercitar em casa. Ou seja, além da descontração, é um passatempo muito saudável.

E que tal aprender uma divertida coreografia TikTok sem sair de casa? Você pode usá-la no churrasco com os amigos, ou na festa de Natal com a família. Para isso, veja a nossa lista abaixo.

Coreografia TikTok: as melhores na rede social

Renegade – K Camp Lottery

“Renegade” foi a canção que mais bombou no aplicativo e com a coreografia TikTok não foi diferente. Portanto, muitas pessoas rsolveram aprender e reproduzir os passinhos ao som do hit.

Um dos vídeos mais famosos é o de Charli Damelio, dançando no RedCarpet da IHeartRadio. O registro que saiu na conta da MTV no TikTok. Assim, a dança virou sucesso nos Estados Unidos.

Coreografia TikTok – Say you remember me

A música é um remix entre Let It Go, famosa trilha sonora do filme “Frozen” com a canção “Wildest Dreams” de Taylor Swift. Assim, a coreografia TikTok é bem simples, porque em grande parte da coreografia utiliza-se as mãos.

O perfil de Addison Rae, uma das maiores TikTokers com mais43 milhões de seguidores, resolveu fazer a dancinha e ela se tornou sucesso. Veja abaixo:

Say Yo – Coreografia TikTok

A coreografia é do hit “Say So” da rapper americana Doja Cat. A dancinha é bem rápida, e foi criada para caber em menos de 15 segundos, que é tempo dos vídeos no TikTok. Mas o participante deve adicionar criatividade aos passos para se diferenciar das outras coreografias.

Party Girl – StaySolidRocky

Outra coreografia TikTok perfeita para por em sua playlist e ensaiar. A dança é feita ao som da música “Party Girl”. O ritmo é contagioso e gruda na cabeça. Assim como a sua coreografia que é fácil de reproduzir.

Se você se animou em aprender, é simples de achar essa dancinha. Bata ir ao For You, no aplicativo, que sempre aparece esta coreografia para você se basear. Mas não é difícil de aprender, depois que aprende é só sair dançando.

Vai ter que aguentar – MC Don Juan

Brasileiro ama redes sociais e com o TikTok não seria diferente. Por isso não pode faltar em nossa lista um grande sucesso aqui no Brasil. O funk “Vai ter que aguentar” do MC Don Juan é um dos mais bombados.

Quem criou esta coreografia TikTok foi o influencer teen JP Mota. Assim, conseguiu com que vários famosos brasileiros usassem a dança também. A dancinha é bem fácil e sempre acaba com vídeos no For You.

Inclusive contas estrangeiras já reproduziram a coreografia. O som contagiante do funk conquistou diversos usuários no TikTok.

Coreografia TikTok – Rule The World

Esta coreografia TikTok apresenta um grau maior de dificuldade na dança, se tornando um verdadeiro desafio. EFeita ao som da música “Rule The World” da cantora americana Liz, a dancinha vai ficando mais rápida e ritmada durante o seu andamento. ,E ela se torna mais divertida, mesmo com essa dificuldade. Assim, os vídeos bombaram, com mais pessoas querendo aprender esta coreografia. Cannibal O hit “Cannibal” da cantora Kesha caiu nas graças dos usuários do TikTok. Assim, também ganhou uma coreografia que bombou no aplicativo, fazendo muita gente dançar. A canção e a coreografia terminam no momento exato, o que deixa os vídeos mais engraçados. Mas a dancinha se tornou bastante famosa entre os “dancers”. Grande parte já se rendeu à música e o resultado foi de vídeos bem divertidos na rede social. Coreografia TikTok – The Kick Drop O que deixa a coreografia TikTok mais divertida é liberdade para incluir os movimentos de sua escolha ao final da dança “oficial”. E isso ocorre com a dancinha da música”The Kick Drop”. Portanto, ela pode ser feita de maneira bem livre, inclusive com crianças no colo. Como por exemplo, no vídeo da blogueira americana Rachel Wynn Earls, que reproduziu a dança junto à família, de forma bem divertida. Se inspirou em alguma coreografia TikTok? Então que tal começar a aprender hoje mesmo, e se divertir em casa?