Festival Tudum: saiba como assistir e atrações do evento

O festival Tudum Ao Vivo, da Netflix, começou. Vai de 3 a 5 de novembro, com apresentação de Maisa. No primeiro dia, contou com a voz de Marilia Mendonça e conversa com atores da série “Emily em Paris” e do filme “Para Todos os Garotos Que Já Amei“.

O evento é transmitido por meio do canal de YouTube e do TikTok da plataforma, a partir das 19h. Ainda trará Anitta, Emicida, Pabllo Vittar e mais famosos.

Como foi o primeiro dia do festival Tudum Ao Vivo?

O vídeo no YouTube do primeiro dia do festival já tem mais de 230 mil visualizações. Marilia Mendonça foi a atração musical. “A sofrência já começou”, escreveu a cantora em seu Instagram.

Maisa ainda bateu papo com parte do elenco da série “Emily em Paris“: Lucas Bravo e Ashley Park , que interpretam o vizinho Gabriel e a amiga Mindy. “Espero que ele seja ainda mais criativo na cozinha, mas em termos de relacionamentos, não posso especular porque é uma bagunça”, falou Bravo sobre o futuro de seu personagem, que é chef.

O ator americano Noah Centineo participou do “Chat Rolê”, em que alguns fãs puderam fazer perguntas ao vivo por chamada de vídeo. Ele comentou sobre o terceiro filme de “Para Todos os Garotos Que Já Amei“, ainda sem data de estreia, garantindo que a relação de Peter e Lara Jean terá mais corações partidos, dramas e desafios.

Programação completa do festival

Nesta quarta-feira (4), a conversa com interação dos fãs será com Joel Courtney, do filme “A Barraca do Beijo“. A música fica por conta de Pabllo Vittar, Jottapê e Mila.

O último dia do evento, na quinta-feira (5), tem bate-papo de Maisa com vários famosos, incluindo Anitta e Giovanna Lancellotti. Emicida é a atração musical. O público ainda poderá fazer perguntas para Madison Reyes e Charlie Gillespie, da série “Julie and the Phantoms“; e Alexxis Lemire e Leah Lewis, do longa “Você Nem Imagina“.