Os hits do verão 2021 já começaram a bombar nas rádios e playlists das plataformas de streaming. E cada hit é animado, o que combina com o clima quente da estação.

Algumas canções lançadas em 2020 já estão há algum tempo entre as mais ouvidas. Contudo elas prometem continuar embalando os hits no ano que vem.

Os hits incluem diversos estilos, como o funk, pop, k-pop, hip hop, rap, entre outros. Ou seja, opções não faltam para curtir e ficar por dentro das novidades.

Veja abaixo uma lista com 7 hits do verão 2021 para você ouvir sem parar e entrar no ritmo da próxima estação. Confira!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hits do Verão 2021 – Nacionais

Me Gusta – Anitta feat Cardi B e Mike Towers

Lançado em setembro de 2020, este hit de Anitta tem a participação de Cardi B e Myke Towers. Além disso, a faixa também ganhou um videoclipe, gravado no início do ano em Salvador, na Bahia.

A faixa faz parte do quinto álbum de estúdio de Anitta, “Girl From Rio”, que será lançado em 2021. “Me Gusta” entrou nas paradas de vários países, como Argentina, Bélgica, Canadá, Irlanda, entre outros. Na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, a canção estreou na 91° posição.

Desce pro Play (PA PA PA) – Mc Zaac feat Anitta e Tyga

E mais uma vez Anitta aparece entre os hits do verão 2021. O cantor brasileiro MC Zaac lançou a faixa “Desce pro Play (PA PA PA)” em junho de 2020, e tem a participação da cantora brasileira e do rapper estadunidense Tyga.

Ele lançou a música diretamente para as plataformas digitais e teve bons desempenhos nos streamings. Ficou em primeiro lugar no Top 10 Streaming Brasil e em terceiro lugar no Top Triller da Billboard.

Rolê em Copacabana – MC DR e MC Menor MR

MC DR e MC Menor MR, “Rolê em Copacabana” decidiram lançar a parceria no dia 4 de novembro. A canção tem aproximadamente 150 mil visualizações no Youtube. Mas MC Menor MR é dono de hits como “Sonho de um favelado”, com 101 milhões de visualizações e “Capital das Notas”, que alcançou 98 milhões.

Já MC DR bombou o seu hit “Apaixonado nas Marchas”, com 12 milhões) de visualizações e “O Nome Dela é Tenera” feat com MC Dede, que alcançou 7 milhões de views. Assim são grandes candidatos aos hits do Verão 2021.

Coração no Bolso – Vitor e Cadu

Lançada em novembro, “Coração no Bolso” da dupla sertaneja Vitor e Cadu alcançou mais de 100 mil plays no Spotify em apenas 48 horas. O hit romântico da dupla promete bombar no verão de 2021.

Portanto, a letra fala sobre o quanto uma pessoa apaixonada é capaz de se entregar a outra. Músicas de amor não faltam no repertório da jovem dupla, que tem apenas dois anos de atividades.

Internacionais

Positions – Ariana Grande

Mais uma vez Ariana Grande mostra sua grande popularidade, com “Positions”. Seu mais recente trabalho estreou na primeira posição da Billboard 200, parada com os álbuns mais populares nos Estados Unidos.

E a faixa título tem uma melodia forte, com letra de conteúdo sexual, mas diluído em bons arranjos.

Miley Cyrus – Midnight Sky

Miley Cyrus anunciou para o dia 27 de novembro o lançamento do seu novo álbum, “Plastic Hearts”. E presenteou os fãs com a faixa “Edge of Midnight”, um remix de “Midnight Sky”, junto com Stevie Nicks, ex-vocalista da banda Fleetwood Mac.

E assim o hit ganhou um clipe bem colorido, recheado de referências aos anos 80, mantendo boas posições nas playlists das plataformas de streaming.

Assim, a parceria surgiu em outubro, após Stevie Nicks chamar atenção nas redes sociais. Em sua conta no TikTok, ela recriou um viralizou, em que um skatista aparece andando pelas ruas de Los Angeles, dublando a icônica faixa “Dreams”, do Fleetwood Mac. O vídeo viralizou e chamou a atenção da cantora pop.

“WAP” – Cardi B feat Megan Thee Stallion

Cardi B e Megan Thee Stallion são dois grandes nomes do rap atual que decidiram fazer a ousada parceria com “WAP”. A letra tem alto conteúdo sexual, abordando sobre a sexualidade feminina e a libertação do corpo.

“WAP” atingiu 93 milhões de reproduções em sua primeira semana, , segundo informações divulgadas pela Billboard. Assim, se tornou a melhor estreia da história nas paradas mundiais.

Contudo, a parceria e Cardi B e Megan Thee Stallion também e se tornou uma das TOP 3 das estreias com mais reproduções. E do segmento de hip-hop em todos os tempos.

Curtiu nossa lista de hits do verão 2021? Qual música você incluiria? Comente com a gente!