Lives de hoje: Barões da Pisadinha, KLB e mais nesta sexta (23)

Programação das lives de hoje conta com diversidade de estilos musicais; transmissão acontece a partir das 19h com show de Wilson Simoninha em parceria com o SESC.

Para dar início ao fim de semana, acontecem várias lives hoje (23) com músicas para todos os gostos. Para os fãs do grupo “Barões da Pisadinha”, acompanham a apresentação dos meninos ao lado de Xand Avião, às 21h. Para quem é fã da banda Jota Quest, o vocalista, Rogério Flausino se apresenta às 20h ao lado do cantor Wilson Sederal. Já para quem tem saudade dos anos 1990 / 2000, a eterna boy band brasileira, KLB, faz transmissão ao-vivo a partir das 21h30.

Veja a lista completa com horários das lives de hoje:

Wilson Simoninha

Horário: 19h

Onde assistir: Canal Oficial do SESC

Rogério Flausino e Wilson Sideral

Horário: 20h

Onde assistir: Canal Oficial da Usiminas

Barões da Pisadinha e Xand Avião

Horário: 21h

Onde assistir: Canal Oficial do Barões da Pisadinha

KLB

Horário: 21h30

Onde assistir: Canal oficial do KLB

Encontro de Flausino e Sideral é em homenagem a Cazuza

O encontro musical de Rogério Flausino, líder do Jota Quest, e seu irmão, Wilson Sideral, faz parte da programação “Série Espetáculo de Música”, promovido pelo Instituto Usiminas. Com o palco virtual direto de Belo Horizonte, os irmãos vão reverenciar a obra musical de Cazuza durante o show. “Este nosso feliz reencontro tem como propósito propagar ainda mais a música e a poesia de Cazuza, fundamentais na formação de toda uma geração”, explica Flausino. “É coisa de fã, de irmão, de amor mesmo! Nossos destinos foram traçados na maternidade”, acrescenta Sideral.

O setlist do show de Flausino e Sideral enaltece as canções mais marcantes do poeta carioca, como “Beth Balanço”, “Porque Que a Gente é Assim”, “O Tempo Não Pára”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Codinome Beija-Flor”, “Solidão, Que Nada”, “O Blues da Piedade”, “Exagerado”, “O Nosso Amor a Gente Inventa”, entre outros sucessos.