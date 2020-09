Comédia, ação e drama: 20 melhores filmes para assistir na Netflix

Encontrar filmes para assistir no final de semana pode ser uma das coisas mais chatas para se fazer. Por isso, compilamos uma lista de 20 melhores filmes para assistir na Netflix. Todos os títulos escolhidos estão disponíveis na plataforma e são recomendados pelo jornal The New York Times.

Encontrar o filme certo para assistir no fim de semana por não ser tarefa fácil. Aliás, quem é que nunca ficou horas e horas só passando o catálogo até finalmente escolher algo? Para te ajudar nessa missão, compilamos uma lista de 20 melhores filmes para assistir na Netflix. Todos os títulos escolhidos estão disponíveis na plataforma e são recomendados pelo jornal The New York Times. Confira as indicações e seus trailers:

Melhores filmes de drama na Netflix

Destacamento Blood

Dirigido por Spike Lee, Destacamento Blood mostra a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã. O grupo decide retornar ao país da guerra para procurar os restos mortais do comandante deles e um tesouro. O filme da Netflix é o último lançado com a atuação de Chadwick Boseman, falecido este ano.

Lady Bird

O filme mostra uma visão sensível do relacionamento conturbado entre uma mãe e sua filha adolescente. Lady Bird, como insiste ser chamada, sonha em fazer a faculdade longe de sua casa, mas sua progenitora não concorda com a ideia. Como resultado, a menina de 17 anos decide tomar seu próprio rumo. Este drama mostra importantes rituais de passagens para a vida adulta de uma mulher.

História de um casamento

Dirigido por Noah Baumbach e indicado ao Oscar, este drama retrata os últimos dias frustrantes de um casamento que está acabando. O filme possui ótima atuações de Adam Driver e Scarlett Johansson, responsáveis por dar à vida ao problemático casal. Além do relacionamento, a história foca nas dificuldades em se conseguir manter a família unida apesar das adversidades. Certamente, é um dos melhores filmes para assistir na Netflix.

Moonlight

Este poderoso drama retrata a jornada de autoconhecimento de Chiron. O filme mostra três fases da vida do protagonista enquanto ele descobre sua identidade, sexualidade e busca superar abusos físicos e emocionais de seu passado. Moonlight foi o primeiro filme com elenco totalmente negro e primeiro filme sobre a temática LGBTQ+ a conquistar o Oscar de Melhor Filme.

Roma

Lançado diretamente na Netflix, Roma é um filme inspirado nas experiências do diretor Alfonso Cúaron durante sua infância no México. O roteiro mostra a rotina de uma família de classe média e o efeito direto de sua babá e empregada doméstica na casa. A atuação de Yalitza Aparicio lhe rendeu a indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar.

Melhores filmes de aventura

Okja

De Bon Joon Ho ( o mesmo diretor de Parasita), Okja mostra a história de amor entre um animal e uma criança. A relação harmoniosa entre a criatura e a menina é colocada à prova quando os interesses de grupos de ativismo animal e uma marca de alimentos querem a posse do ser. É um dos melhores filmes originais para assistir na Netflix.

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

Certamente um grande clássico, o filme de Steven Spielberg mostra as aventuras incríveis do arqueólogo que dá nome ao filme. A trama mostra uma luta contra o tempo de Jones contra um exército de nazistas para ver quem encontra primeiro a Arca da Aliança, uma importante relíquia bíblica.

A Origem

Esse filme é uma ótima escolha para quem quer um pouco de ação, mas sem os clichês de filmes de aventura. A história dirigida por Christopher Nolan (responsável por Tenet e a trilogia mais recente do Batman) mostra a ação de ladrões dentro do inconsciente do herdeiro de um império valioso. A Origem é reconhecido por sua falta de efeitos computadorizados – parte das cenas mais estonteantes foram feitas com efeitos práticos.

Hancock

Com tom de comédia, o filme foi uma das primeiras experiências positivas de Hollywood com a história de um anti-herói. Na trama, o personagem titular (interpretado por Will Smith) é um herói do nível de Superman, mas que não sabe controlar os efeitos colaterais de todos os seus poderes.

The Old Guard

Um dos sucessos mais recentes da Netflix é The Old Guard, filme estrelado por Charlize Theron. O hit é inspirado em uma história em quadrinhos de mesmo nome que mostra quatro guerreiros imortais que possuem um grande impacto em marcos da humanidade (inclusive no Brasil). Ainda não há certeza, mas um dos roteiristas do filme/quadrinho já confirmou a existência do interesse em produzir uma continuação.

Melhores filmes de comédia para assistir na Netflix

Quase 18

Outra recomendação do The New York Times é o filme Quase 18. A comédia com tons dramáticos retrata o fim da adolescência de Nadine e todos os seus percalços – um deles sendo amelhor amiga começando a namorar seu irmão. O filme recebeu ótimas críticas e lucrou US$ 18,8 milhões em bilheteria.

Rango

Recipiente em 2012 do Oscar de Melhor Animação, Rango mostra as dificuldades de um camaleão em encontrar sua identidade após uma mudança brusca em sua vida. É uma escolha muito divertida para as crianças (e os pais) que gostam da temática de Velho Oeste.

Monty Python e O Cálice Sagrado

O senso de humor britânico nem sempre é tão bem recebido quanto o americano, contudo o grupo de comediantes Monty Python soube alterar essa lógica com sua série de filmes lançada entre 1971 e 1983. Das cinco comédias lançadas pelo grupo, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado foi, inegavelmente, a de maior prestígio. O longa-metragem popularizou o senso de humor nonsense ao redor do mundo e lançou o grupo ao estrelato

De Volta Para o Futuro

Outro clássico na lista, o filme de Robert Zemeckis mostra a relação improvável de Marty McFly e Doc Brown, um cientista maluco. O resultado da amizade (e da genialidade de Brown) resultam em uma inusitada viagem do adolescente para a década de 1950, ano em que seus pais possuíam a mesma idade que ele.

The Ballad Of Buster Scruggs

Os Irmãso Coen (Fargo e O Grande Lebowski) são conhecidos por dirigirem filmes absurdos, mas que ainda sim passam alguma reflexão sobre a humanidade. The Ballad Of Buster Scruggs, uma coletânea de seis histórias, não foge desse padrão. Certamente, as duas horas de filme passam voando com personagens cativantes interpretados por nomes como Liam Nesson. Tom Waits e Tim Blake Nelson.

Melhores documentários/filmes baseados em fatos reais para assistir na Netflix

A 13ª Emenda

Dirigido por Ava DuVernay, este documentário da Netflix fornece uma importante reflexão sobre a criminalização da população negra dos EUA. A 13ª Emenda pinta um retrato atual com a ajuda de estudiosos, ativistas e políticos ligados à temática negra e do sistema prisional americano.

Crip Camp

Produzido por Michelle e Barack Obama, Crip Camp mostra “um acampamento de verão inovador motiva um grupo de jovens com deficiência a criar um movimento em busca de novos caminhos para um mundo com mais igualdade”. Por sua relevância, a Netflix liberou o documentário na íntegra pelo YouTube (mas sem legendas em português). Assista a Crip Camp na Netflix ou abaixo:

Ligue Djá

Se você viveu na década de 90 (não é o caso do autor do texto), provavelmente já ouviu o bordão “Ligue Djá“, o nome deste documentário. Essa recomendação do The New York Times mostra a história da vida e carreira do misterioso Walter Mercado, um dos astrólogos mais influentes da América Latina.

A Lista de Schindler

Decerto outro grande filme da história, A Lista de Schindler mostra um empresário que encontrou na “mão de obra judia uma solução barata” para seus negócios. Como era membro do partido nazista, consegui utilizar facilmente sua influencia para montar fábricas. Contudo, o roteiro (e a vida real) possuem uma grande reviravolta. O incrível filme rendeu a Steven Spielberg o Oscar de Melhor Diretor.

O Irlandês

Baseado no livro “I Heard You Paint Houses”, O Irlandês acompanha a vida de Frank “The Irishman” Sheeran, sindicalista ligado ao crime organizado. Surpreendentemente, Frank confessou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa, desaparecido em 1975 e objeto de um dos maiores mistérios da história criminal. O filme é strelado por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, que já trabalharam anteriormente em outros clássicos do diretor Martin Scorcese.