Famosas usam vinagre e desamareladores para manter cabelos brancos

A naturalidade tem ganhado força na área da beleza. E esse processo foi intensificado pela quarentena, com muitas pessoas deixando de ir a salões de beleza e clínicas para passar por procedimentos. Assumir os cabelos brancos foi uma das apostas mais fortes, adotada por muitas famosas, como Gloria Pires e Astrid Fontenelle. Para manter o visual, é importante reforçar autocuidados, que buscam garantir hidratação e fugir do aspecto amarelado.

Como cuidar dos cabelos brancos?

Então você decidiu manter seus tons cinzas? Braco! Agora, veja como você cuida desse novo tom. Assim como você lustra suas joias de prata, você faz o mesmo com seu cabelo.

O fio branco é poroso, indisciplinado e mais quebradiço. Portanto, invista em hidratação regular, cerca de uma vez por semana.

Se for se expor ao sol, a sugestão para não haver amarelamento dos fios é aplicar protetor solar específico. E use protetor térmico quando lançar mão de chapinha, secador e babyliss.

Xampus com efeito desamarelador são boas pedidas. Corte moderno também ajuda a dar um up no visual, fugindo do aspecto de desleixo. Aprenda as dicas das famosas:

Gloria Pires e seus cabelos brancos

Gloria Pires, de 57 anos, é uma das famosas que abandonou tintura para esconder os cabelos brancos. Em entrevista ao jornal “O Globo”, revelou que “todo mundo foi contra, o marido, os filhos. Mas fui ficando. E estou adorando. Estou me sentindo bem, bonita, empoderada mesmo.”

“Eu estava querendo deixar meu cabelo branco há algum tempo. Mas na última novela, Éramos seis, como transcorriam 30 anos na história, seria complicado: o consenso foi que eu deveria ter o cabelo pintado e ir fazendo os brancos de acordo com a continuidade. Quando acabou, falei: ‘agora vou deixar’”, afirmou.

O segredo de beleza da atriz é vinagre orgânico de maçã. “Vamos cuidar dos cabelos de um jeito natural e sem prejudicar os fios e nem o nosso couro cabeludo?”. No vídeo publicado no Instagram, recomenda misturar 500 ml de água com três colheres do produto.

Astrid Fontenelle

Astrid Fontenelle, de 59 anos, assumiu os cabelos brancos durante a quarentena. “A palavra é liberdade e na pandemia, menos um problema para administrar”, disse em entrevista à Vogue.

A apresentadora do “Saia Justa”, do GNT, comentou sobre a onda do grisalho. “Eu sinceramente acho que é tendência. Já era, estava vindo e a pandemia acelerou o processo. E o pano de fundo disso é a libertação, ter o cabelo que quiser. Mas bem cuidado, sempre.” Ela aposta em hidratação e usa produtos desamareladores nos fios.