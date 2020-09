Vinagre Capilar vai deixar o seu cabelo lindo e hidratado como nunca

Tudo sobre o produto que é uma das novas apostas da indústria de cosmético. Ele é democrático e serve para todos os tipos de cabelo, selando as cutículas dos fios e deixando as madeixas brilhantes.

O vinagre capilar é uma das novas apostas da indústria de cosmético. As propriedades condicionadoras do vinagre de maçã para os cabelos já são conhecidas há séculos. No entanto, mais recentemente os seus benefícios têm ganhado o mercado de beleza.

Isso porque o vinagre capilar é um dos produtos mais democráticos para as madeixas. Afinal, além de cair bem em qualquer textura de cabelo, ainda ajuda pessoas que têm problemas com o couro cabeludo.

Como o vinagre capilar age

Primeiramente, é preciso entender que o cabelo tem um nível neutro de PH. Mas todo processo químico e exposição que ele passa, altera esse nível.

Para ficar mais claro, o nível do PH tem uma escala que vai de 0 a 14. Um PH ácido, tem valor baixo: de 0 a 6. Tudo que for neutro, fica em 7 na escala. Já as substâncias básicas, vão do 8 ao 14.

Desse modo, a exposição do cabelo a agentes químicos, por exemplo, eleva o nível do PH e isso provoca a abertura das cutículas dos fios. O resultado é um cabelo poroso, espigado e seco. É preciso fechar essas cutículas para que o cabelo possa receber os nutrientes e a hidratação correta.

Aí entra o vinagre de maçã, que é um líquido com PH extremamente ácido (e, portanto, baixo). É por essa característica que ele equilibra o PH do cabelo e traz diversos benefícios. Entre eles, reconstruir o fio selando as cutículas do cabelo, deixando ele mais saudável, brilhante e livre de frizz.

Ainda, o vinagre é um santo remédio para quem sofre com caspa. Isso porque ele controla a oleosidade do couro cabeludo e promove uma limpeza profunda. Além disso, os ácidos suaves e as enzimas presentes no vinagre de maçã ajudam a eliminar bactérias causadoras da caspa e coceira.

Entretanto, embora o vinagre de maçã comum funcione, a sua acidez pode ser agressiva demais e gerar irritações no couro cabeludo.

Além disso, tem um cheiro é forte que nem sempre agrada. Por isso, já existem linhas de vinagre capilar e que contêm o mesmo princípio ativo, sem os inconvenientes do vinagre alimentício.

Linhas Cosméticas de Vinagre Capilar

O vinagre capilar é uma novidade que já fez a cabeça de muita gente! As formulações são práticas, já que geralmente são spray. Fácil de passar e com uma absorção incrível, traz resultados logo nas primeiras aplicações. Promete hidratar, selar as cutículas, regular o PH e ainda doar brilho para as madeixas.

Atualmente existem linhas inteiras dedicadas ao princípio ativo do vinagre, com shampoos, condicionadores e máscaras. Mas a maioria das marcas traz o vinagre capilar em spray. Eles são ótimos tanto para cabelos lisos, quanto cacheados.

Algumas marcas de vinagre capilar que você pode apostar, são:

Forever Liss: Com 300ml, R$ 36,00

Phinna Cosméticos: Com 200ml, R$ 25,00

Magic Potion: Com 500ml, R$ 50,00

Bio Air: Com 200ml, em torno de R$ 40,00

Linha Saloon Line: Especial para cabelos cacheados. Creme para pentear com 300ml, R$ 14,00

Como usar o vinagre capilar

Segundo a indicação das marcas, o primeiro passo é lavar e condicionar os cabelos e retirar a umidade com uma toalha.

Depois, basta borrifar o produto diretamente nos cabelos e espalhe do comprimento até as pontas. Você pode fazer uma escova ou deixar secar naturalmente.

Usando o vinagre natural

Entretanto, o vinagre de maçã também é uma opção se você quer evitar o vinagre capilar industrializado e gosta de soluções mais naturais. Mas é importante testar o produto antes, para ter certeza de que não vai fazer mal para o seu couro cabeludo, ok?

Primeiramente, lembre-se de que cada corpo é único e nem todas as pessoas se adaptam ao ingrediente. Por isso, o melhor é sempre consultar um dermatologista ou cabeleireiro de confiança. Dito isso, é possível utilizar o vinagre de maçã de diferentes formas:

Como último enxágue

Misture 5 colheres de vinagre de maçã para cada copo de água (cerca de 250ml). Após lavar os cabelos com shampoo e condicionador, despeje a mistura no couro cabeludo. Massageie e deixe agir por alguns minutos. Posteriormente, enxágue.

Vinagre misturado na máscara ou condicionador

Depois de lavar os cabelos com o shampoo, misture uma colher de vinagre na quantidade que está acostumada usar de máscara capilar ou condicionador. Misture bem. Então, aplique no cabelo e espere agir. Depois é só enxaguar!

Deixar o vinagre no cabelo

Lave o cabelo normalmente, com shampoo e condicionar, após aplique a mistura de 1 colher de sopa de vinagre de maçã + 500ml de água. Passe em todo o cabelo. Depois finalize do jeito que preferir, com creme ou leave-in. Assim o cabelo vai manter brilho e hidratação o dia todo.