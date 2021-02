O almoço de domingo, com certeza, é o mais especial da semana. Este é o momento em que nos unimos à família ou aos amigos, e nos preparamos para uma refeição farta e gostosa.

Alguns pratos são tradicionais em um almoço de domingo, como uma boa macarronada, por exemplo, ou uma lasanha!

Assim, para deixar seu domingo ainda mais especial, separamos 4 receitas para você fazer no almoço de domingo e com opção vegana também.

Almoço de domingo: dicas e receitas

Para fazer um almoço delicioso, lembre-se de fazer as compras com antecedência. Assim, você pode reservar um bom tempo do seu domingo para cozinhar.

Geralmente, no almoço de domingo preparamos pratos mais fartos, como a macarronada, lasanha, parmegiana, assim, aproveite para fazer uma boa salada para acompanhar. Para a sobremesa, aposte em uma salada de frutas e opções frescas e leves, como uma mousse de limão, por exemplo.

Abaixo você poderá conferir quatro receitas tradicionais para um almoço de domingo com opções vegana e vegetariana, confira!

1. Macarronada de carne moída

Ingredientes:

02 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola média picada

1 gomo de linguiça calabresa picada

500 gramas de carne moída

1/2 xícara de azeitonas fatiadas

01 lata ou sachê de milho com ervilha escorrido

01 litro de molho de tomate caseiro

200ml de água

500g de macarrão gravata ou outro de sua preferência

200g de requeijão cremoso de bisnaga

200g de creme de leite

500g de muçarela ralada

sal a gosto

pimenta do reino a gosto

cheiro verde a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e refogue por 1 minuto. Coloque a linguiça e deixe fritar por mais 2 minutos. Adicione a carne moída, misture e refogue por 5 minutos. Acrescente as azeitonas, milho e ervilha, molho de tomate, água, pimenta e sal a gosto. Tampe a panela, mexa de tempos em tempos e deixe cozinhar por 6 a 8 minutos. Desligue o fogo, coloque o cheiro verde e volte a misturar bem. Prepare o macarrão seguindo as instruções da embalagem. Depois de pronto, coloque o molho junto com o macarrão e misture até espalhar bem por todo o refratário. Misture o requeijão com o creme de leite e coloque por cima do macarrão. Polvilhe com mussarela ralada e leve ao forno pré-aquecido, 180°C até derreter. Retire e sirva.

2. Lasanha de berinjela

Ingredientes:

3 berinjelas

2 xícaras (chá) de molho de tomate caseiro

2 1/2 xícaras (chá) de muçarela ralada (cerca de 300 g)

queijo parmesão ralado a gosto

sal e pimenta do reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 200°C. Corte as berinjelas em fatias de cerca de 1 cm, no sentido do comprimento. Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando estiver bem quente, coloque quantas fatias couberem de cada vez e doure por cerca de 1 minuto de cada lado e não regue com azeite para a berinjela ficar sequinha. Transfira para uma travessa e faça o mesmo processo com o restante. Para montar a lasanha num refratário distribua uma camada fina de molho, coloque as fatias de berinjela, uma ao lado da outra, cubra com mais uma camada fina de molho e polvilhe com queijo muçarela ralado. Repita, alternando camadas de berinjela, molho e queijo. Cubra a última camada com molho e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno para assar por cerca de 35 minutos, ou até gratinar.

3. Bife à parmegiana

Ingredientes

Para o bife:

1kg de contrafilé limpo e cortado em bifes finos

300g de farinha de trigo

300g de farinha de rosca

100g de queijo parmesão

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

2 colheres de salsinha picada

4 ovos

Óleo para fritar por imersão

Sal e pimenta do reino a gosto

Para o molho:

1 cebola picada

3 dentes de alho

½ xícara de chá de azeite

1 lata de tomate pelado

1 colher de chá de mostarda

Sal a gosto

Para a montagem: