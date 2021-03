9 carnes baratas para substituir a picanha no churrasco

Juntar os amigos e fazer aquele churrasco em uma tarde de sábado é um dos programas favoritos do brasileiro. Contudo, as vezes o preço pode ficar um pouco salgado, já que é preciso comprar as bebidas, acompanhamentos e as carnes, que não são nada baratas, para todo mundo. Mas sempre é possível economizar na hora de fazer as compras e escolher cortes mais em conta, sem perder a qualidade da comida. Por isso, o DCI preparou uma lista com 9 carnes baratas e gostosas, para fazer um churrasco de primeira para a galera.

Carnes baratas para churrasco para substituir a picanha

A picanha é símbolo de um churrasco, contudo, os preços da carne estão altos e podem variar bastante, passando dos R$100. Por isso, nem sempre é possível comprar esse corte para grelhar. Mas nem por isso, você vai deixar de fazer um churrasco, não é? Existem vários tipos de carnes mais baratas, como alcatra, bananinha ou cupim, que quando preparadas deixam a reunião com amigos ainda mais gostosa. Confira alguns cortes que podem substituir a picanha e são muito mais conta.

Miolo de alcatra

Foto: Cabana Monte FuscoTambém conhecido como coração de alcatra, a carne tem poucas fibras, por isso, fica super macia. É um ótimo corte para churrascos, principalmente na hora de substituir a picanha. O tempero da carne pode ser simples, como apenas com sal ou colocar pimenta para complementar. Mas o sabor já bom por si só.

Fraldinha

Ao se pensar em carnes baratas para churrasco é impossível excluir a fraldinha. É um corte magro, pois tem pouca gordura, mas fica muito macio e saboroso. Você pode temperar apenas com sal grosso ou com um tempero de ervas feito em casa mesmo. Uma dica é servir o bife de vazio, como também é conhecido, ao ponto ou mal passado, porque caso ele asse demais pode ficar seco e duro.

A única desvantagem da fraldinha é que ela não está tão barata, cerca de R$75 o quilo. Mas ainda compensa comprar para substituir a picanha, que sai por quase o dobro do preço.

Costela

Embora o preparo da costela seja mais demorado em relação às outras carnes, o resultado final vale muito a pena. Seja a suína ou bovina, a carne fica muito macia e saborosa. Além disso, esse é um corte versátil, que pode ser feito com vários tipos de molhos ou até mesmo recheada, você também pode temperar apenas com sal grosso, que fica uma delícia da mesma forma. Mas um molho comumente usado é o barbecue.

Linguiça

A linguiça, normalmente feita de porco, é um corte que sempre está presente nos churrascos. Além de ser uma das carnes mais baratas, ela é muito fácil de fazer. Como você já compra ela temperada é só colocar na grelha e esperar. A dica é só não deixar assando muito tempo para não queimar a carne, mas é uma pedida simples e gostosa, que costuma agradar a todos.

Cupim

O cupim também costuma ser servido nos churrascos e também em churrascarias. Embora seja um corte tradicional, o preço sai mais em conta do que as carnes nobres. O cupim é feito a partir de um corte no pescoço do boi, essa região tem bastante gordura, por isso, a carne fica bem macia e saborosa também. Porém, o cupim demora um pouco mais para assar e ficar pronto, mas o sabor final vale a pena. Você pode temperar apenas com sal ou usar mais temperos, como alho e cebola.

O cupim também pode ser feito na panela de pressão e tem um ótimo resultado para os amantes da carne.

Frango

O frango é uma carne barata, que também pode entrar para engrossar o churrasco. Os cortes mais usados são a sobrecoxa, a coxa, o peito e as asas. A melhor parte de comprar a carne de frango é que ela é muito versátil e pode ser usada de várias formas, inclusive pode ser servida como aperitivo também.

A asinha vai muito bem com um molho agridoce e fica bem crocante, é uma boa servir de aperitivo no churrasco.

A sobrecoxa tem mais carne e mais gordura que as outras partes do frango, vai bem com sal e temperos simples, como pimenta e limão.

Já o peito, embora seja mais seco também é uma boa opção para fazer grelhado temperado com sal.

Bananinha

Esse corte, retirado entre os ossos do contrafilé, não é muito popular, nem consumido entre os amantes de churrasco. Mas é muito saboroso e contem bastante gordura entremeada, o que a carne bem macia. Além disso, tem um preço mais conta e é mais barato até mesmo que o contrafilé. É uma ótima pedida para engrossar o almoço.

Maminha

A maminha é um corte famoso e comum na hora de fazer um churrasco à moda brasileira. Ela é a parte mais macia da alcatra e pode fica muito gostosa assada na grelha. Para deixar a carne ainda mais macia, corte os pedaços no sentido contrário das fibras, isso também vai acentuar seu sabor. Você pode assar a maminha no espeto, a fica é colocar azeite e sal grosso, o tempero simples vai realçar o sabor deste corte.

Acém

O acém é conhecido por ser uma carne de segunda e costuma ser vendido moído. Mas se engana quem acha que ele não pode ser grelhado em um churrasco e ficar uma delícia. Como é uma carne fibrosa, ela pode ser dura, por isso, existe uma técnica para deixa-la macia. A primeira coisa é cortar os pedaços contra a fibra. Em seguida, deixe a acém marinando por duas horas na cerveja e no sol grosso, dessa forma, ela vai ficar macia. Uma dica para temperar, é colocar azeite, alho e pimenta do reino para colocar na grelha.

Carnes baratas para churrasco: como amaciar?

As vezes quando compramos carnes baratas, elas vêm mais duras do que um corte nobre. Mas isso não é impeditivo para fazer um bom churrasco econômico. Para amaciar uma carne de segunda existem algumas dicas, veja meios naturais para fazer isto.

Bom e velho martelo: o famoso martelinho de cozinha pode ser um bom aliado para amaciar cortes finos, como bifes e filés. Para isso, basta martelar a carne, mas sem exagero para não perder todas as fibras do corte.

Vinagre e azeite: uma ideia para deixar a carne macia é deixa-la marinando por duas em uma mistura com azeite e vinagre. O que ainda dará um sabor extra no alimento.

Cerveja: outra dica pode ser deixar a carne marinando na cerveja por duas horas, o que também vai deixa-la macia e dar um tempero diferente, mas muito bom.

Limão: você pode deixar a carne marinando no limão por cerca de duas horas ou apenas espremer o suco da fruta e passar no corte, o que vai deixa-lo bem mais macio.

Acompanhamentos baratos

Mas para além das carnes, todo churrasco deve ter bons acompanhamentos e eles também não precisam ser caros. É possível fazer muita coisa boa gastando pouco. Uma ideia é fazer legumes assados, eles podem ser: batatas, cenouras, bata doce, berinjela, cebola, abobrinha, mandioca. Também é interessante fazer um vinagrete com farofa para acompanhar. Dessa forma, você não vai gastar muito e vai comer bem.