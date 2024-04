Comida di Buteco SP e BH: veja quais bares ir em 2024

Começa nesta sexta, 5 de abril, a edição do concurso Comida di Buteco 2024 em diversas cidades do Brasil, incluindo São Paulo e Belo Horizonte. Até o dia 28 de abril, os bares participantes vão oferecer cardápios com petiscos por um preço fixo de R$ 35.

O objetivo do evento é eleger os melhores pratos do país, de acordo com o voto popular. Neste período, o público também poderá avaliar o atendimento, higiene e temperatura da bebida. São mais de 1,1 mil bares participantes em 40 municípios brasileiros.

Bares do Comida di Buteco SP

Confira todos os participantes da capital paulista:

A Bodega - RUA CAPITÃO RUBENS, 592 - A | PARQUE EDU CHAVESA Juriti - RUA AMARANTE, 31 - Comercial | CAMBUCI

Acarajé e Delicias da Bahia - RUA ARCIPRESTE EZEQUIAS, 116 - | VILA SÃO JOSÉ

Almirante Bar e Restaurante - RUA AGOSTINHO GOMES, 2253 - | IPIRANGA

Altino Deck Bar - RUA DOUTOR JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 1 - | PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP

Arizona - RUA DA CANTAREIRA, 407 - | CENTRO

Armazém Mandacaru - RUA DONA ANTONIA DE QUEIROZ, 5 - | CONSOLAÇÃO

Backstage meat and heat - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 78 - | VILA MARIANA

Bar Altas Horas - RUA DO ORATÓRIO, 1632 - | MOOCA

Bar Amigos do zé - PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 92 - | CONSOLAÇÃO

Bar Bambu - RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS, 1084 - | SANTANA

Bar da Onça - AVENIDA ROLAND GARROS, 705 - | JARDIM BRASIL

Bar de Vidro - AVENIDA ÁLVARO MACHADO PEDROSA, 476 - | PARADA INGLESA

Bar do Ale - RUA EUGÊNIA DE CARVALHO, 871 - | VILA MATILDE

Bar do Berinjela - PRAÇA VINTE DE JANEIRO, 67 - | VILA REGENTE FEIJÓ

Bar do Edu - RUA DOUTOR ANDRADE PERTENCE, 209 - | VILA OLÍMPIA

Bar do Jão - RUA ANTÔNIO LOBO, 33 - | PENHA DE FRANÇA

Bar do Lopes - RUA FRANCISCO DIAS, 635 - | BOSQUE DA SAÚDE

Bar do Marcão - RUA MAZEL, 283 - | PARQUE SÃO GEORGE, COTIA - SP

Bar do Miltinho - RUA LUÍS GÓIS, 14 - | MIRANDOPOLIS

Bar do Nino - RUA AMOIPIRA, 298 - | VILA ISA

Bar do Pereira - AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ, 4163 - | VILA EMIR

Bar do Preguinho - AVENIDA GUILHERME GIORGI, 775 - | VILA CARRÃO

Bar Do Renato - RUA MIGUEL TELES JÚNIOR, 595 - | CAMBUCI

Bar do Vardema - RUA GUAIMBE, 412 - | MOOCA

Bar do Vital - RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE, 26 - | CONSOLAÇÃO

Bar do Zé Alegre - RUA JOSÉ MASCARENHAS, 912 - | VILA MATILDE

Bar do Zé Guatás - AVENIDA AFONSO MARIANO FAGUNDES, 665 - | SAÚDE

Bar do Zinho - RUA DIAS DA SILVA, 762 - | VILA MARIA

Bar e Mercearia Carauari - PRAÇA PRAÇA CARAUARI, 8 - | VILA MARIA ALTA

Bar e Restaurante Esquina da Lins - RUA BRIGADEIRO GALVÃO, 181 - Comercial | BARRA FUNDA

Bar Flechas 400 - RUA DAS FLECHAS, 400 - | JARDIM PRUDÊNCIA

Bar Ovo - RUA DOUTOR CESÁRIO MOTA JÚNIOR, 569 - | VILA BUARQUE

Bar Santinhos - ALAMEDA ALAMEDA SANTOS, 2516 - Ap, Casa … | CERQUEIRA CÉSAR

Bar Zur Alten Mühle - RUA PRINCESA ISABEL, 102 - | BROOKLIN PAULISTA

Barxaréu - RUA JOAQUIM TÁVORA, 1150 - | VILA MARIANA

Becoartes - RUA GONÇALO AFONSO, 99 - | JARDIM DAS BANDEIRAS

Beef station - RUA PROFESSOR JOSÉ HORÁCIO MEIRELLES TEIXEIRA, 546 - VILA SUZANA

Benja Bar - RUA VIEIRA DE MORAIS, 1034 - | CAMPO BELO

Boteco 647 - AVENIDA GUILHERME GIORGI, 261 - | VILA CARRÃO

Boteco do Andreotti - RUA MOSS MEDES, 210 - LOJA 210 | VILA SANTO ESTEVÃO

Boteco do chico - RUA COSTA AGUIAR, 2124 - | IPIRANGA

Boteco do Marcão de rolo - RUA PALMEIRA-LACA, 168 - | JARDIM ELIANE

Boteco do Murruga - AVENIDA MASCOTE, 80 - | VILA MASCOTE

Boteco Godê - RUA CONSELHEIRO NÉBIAS, 1531 - | CAMPOS ELÍSEOS

Botequinho Luis Gois - RUA LUÍS GÓIS, 1565 - | MIRANDOPOLIS

Brazucas Wines Bar e Bistrô - AVENIDA DAMASCENO VIEIRA, 751 - | VILA MASCOTE

Buteco da Vila - AVENIDA MELCHERT, 676 - | VILA MATILDE

Buteco do Edy - RUA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, 234 - | JARDIM DAS BANDEIRAS

Buteco Lion Beer - AVENIDA SAPOPEMBA, 14022 - | JARDIM ADUTORA

Cabral brasa & boutique - RUA Inácio Cunha Leme, 513 - | Jardim Ipanema

Caiubier - RUA CAIUBI, 928 - | PERDIZES

Cantinho Bar - RUA Inácio Cunha Leme, 513 - | Jardim Ipanema

Canto da Marechal - RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 271 - | SANTANA

Casa Bolinho de Bacalhau - RUA AZEVEDO SOARES, 499 - | VILA GOMES CARDIM

CASA DO NORTE OSMAR - RUA DA POLKA, 125 - | JARDIM PEDRO JOSÉ NUNES

Casa do Sírio - RUA JOÃO MAFFEI, 202 - | JARDIM BONFIGLIOLI

Chega Mais Espeto - RUA SANTO ANTÔNIO, 492 - | BELA VISTA

Chiquinho Bar e Espetinhos - RUA DOUTOR HOMEM DE MELO, 952 - | PERDIZES

Chopeiro Raiz - RUA VIEIRA PORTUENSE, 32 - | JARDIM ORIENTAL

Choperia Opção - RUA CARLOS COMENALE, 97 - | BELA VISTA

Chopp do Alemão - RUA DOUTOR JOSÉ PAULO, 103 - | CHÁCARA SEIS DE OUTUBRO

Cicci Restaurante - RUA MORATO COELHO, 1343 - | PINHEIROS

CN Aquino Restaurante - RUA DA IMPRENSA, 529 - | VILA SÃO JOSÉ

Cris Parrilla Bar - RUA REPÚBLICA DO IRAQUE, 1326 - | PARQUE COLONIAL

Deck Snooker Bar - AVENIDA PROFESSOR LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO, 1820 - | VILA PRUDENTE

DiBrito - RUA DESEMBARGADOR DO VALE, 115 - | PERDIZES

Dipropósito Happy Hour - RUA COLÔNIA DA GLÓRIA, 42 - Comercial | VILA MARIANA

Disco Bar Barra Funda - RUA MÁRIO DE ANDRADE, 104 - | BARRA FUNDA

Do Jorge Filial - RUA FRADIQUE COUTINHO, 601 - | PINHEIROS, SÃO PAULO - SP

Dona Ines - RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 647 - | BELA VISTA, SÃO PAULO - SP

Dona Madalena Chopp Bar - AVENIDA MARIA LUIZA AMERICANO, 1550 - | CIDADE LÍDER

Dona Zica - AVENIDA PROFESSOR ALCEU MAYNARD ARAÚJO, 81 - | VILA CRUZEIRO

Dr. Bakana - RUA JAMANARI, 330 - Loja 04 | VILA ANDRADE

DuJuZé Bar - RUA ITAPICURU, 887 - | PERDIZES

Elek Gastrobar - RUA PADRE MARCHETTI, 228 - | IPIRANGA

Empório Chef Ale Caldas - RUA SANTA MARIA, 313 - | PARQUE SÃO JORGE

Prime Vila Mazzei - RUA MANUEL GAYA, 880 - LOJA 01 | VILA NOVA MAZZEI

Encanto Mineiro - RUA DEPUTADO LACERDA FRANCO, 77 - | PINHEIROS

Espaço Pau Brasil - RUA VITÓRIO MAZZEI, 10 - | VILA ISOLINA MAZZEI

Esquina do Meninão - RUA MONSENHOR MANUEL VICENTE, 131 - | VILA MARIANA

Estação J Gourmet - RUA AURÉLIA, 1060 - | VILA ROMANA

Estação Miranda Bar - RUA DA IMPRENSA, 424 - Comercial | VILA SÃO JOSÉ

Famoso Bar do Justo - RUA ALFERES MAGALHÃES, 25 - | SANTANA

Feijão do Norte - AVENIDA SÃO LUÍS, 187 - 2º Andar sobre loja 35 | REPÚBLICA

Fênix Bar e Restaurante - RUA ALVARENGA PEIXOTO, 353 - | VILA ANASTACIO

Flamingo Bar - RUA GUAIMBE, 205 - | MOOCA

Fran's Bar - RUA CARAMURU, 245 - | SAÚDE

Gaúcho Da Costela - RUA RIBEIRO DE MORAIS, 134 - | VILA ALBERTINA

Geração de Minas - AVENIDA MASCOTE, 1048 - | VILA MASCOTE

Geraldinho Bar e Rotisseria - RUA FREI CANÍSIO, 143 - | VILA SOFIA

Gibas Baixaria - RUA JOSÉ WASTH RODRIGUES, 36 - | VILA MARIA

Império Lucena Grill ll - RUA DUÍLIO, 490 - | ÁGUA BRANCA

IPo Bar Izakayada: Boteco Japonês - RUA MOTA PAIS, 32 - | VILA IPOJUCA

Jangada do Velho Chico - PRAÇA CARLOS GOMES, 61 - LOJA: A; TERREO; | CENTRO

Lá na Cônego - AVENIDA MAZZEI, 855 - | VILA MAZZEI

Ladeira Bar - RUA CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 262 - LOJA 290 | BARRA FUNDA

Lapa Lapa Bar e Grelha - RUA AIMBERÊ, 855 - | VILA POMPEIA

Legião Rock'n Beer - RUA ANTÔNIO MARIZ, 123 - | ALTO DA LAPA

Lekitsch Bar - PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 142 - LOJA 3 | CONSOLAÇÃO

Macieira Bar e Restaurante - AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 2529 - ANEXO 2535 | VILA MARIA

Malum Bistrô & Parrilla - RUA PAMPLONA, 1878 - | JARDIM PAULISTA

Meio a Meio Bar - AVENIDA CASA VERDE, 2800 - | CASA VERDE

Mena Gastrobar - PRAÇA ITUZAINGO, 42 - | VILA REGENTE FEIJÓ

Mestre Gusta Gastrobar - PRAÇA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 20 - Comercial | PARQUE EDU CHAVES

Ministro Bar e Restaurante - RUA BARTIRA, 429 - | PERDIZES

Mise en Place - RUA JOSÉ DE SIQUEIRA, 45 - | FREGUESIA DO Ó

O EmBARxador - RUA EMBAIXADOR JOÃO NEVES DA FONTOURA, 306 - | SANTANA

O engenheiro - AVENIDA Avenida Engenheiro Caetano Álvares , 6580 - | Jardim Paraíso

Ornella's Café, Bar e Restaurante - RUA PROFESSOR MANOELITO DE ORNELLAS, 62 - | CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)

Os Demitidos - AVENIDA LUCA, 42 - | CHÁCARA MAFALDA

Pancho's Villa - TRAVESSA DO ATLETA, 2 - Fundos | VILA SANTO HENRIQUE

Parrilla Smoker Bar - RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 444 - | SANTO AMARO

PÉ NA LAPA - RUA Coriolano, 336 - | ÁGUA BRANCA

Pick Your Beer - PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 124 - LOJA B | CONSOLAÇÃO

Pierê Bar - RUA DOS PINHEIROS, 953 - | PINHEIROS

Poca Pena Bar - RUA MIRANDINHA, 473 - | PENHA DE FRANÇA

Pompeia Bar - RUA DOUTOR AUGUSTO DE MIRANDA, 712 - | VILA POMPEIA

Puxadinho da Bahia - ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 859 - | PLANALTO PAULISTA

Quintal da Gastronomia Nordestina - RUA TOMÁS FRANCISCO PIRES, 100 - | PARQUE SÃO RAFAEL

Quiosque da Praia - RUA SÉRVULO GONÇALVES, 149 - | CHÁCARA BELENZINHO

Restaurante Palmeira do Clipper - AVENIDA SANTA MARINA, 2557 - | VILA ALBERTINA

Ripa na Xulipa Bar - RUA PURPURINA, 403 - | SUMAREZINHO

Santo Bolinho - RUA CIPRIANO BARATA, 1696 - | IPIRANGA

Sotero Cozinha Original - RUA BARÃO DE TATUÍ, 272 - | SANTA CECÍLIA

Sqma Drinks - RUA OLIVEIRA BRANDÃO, 211 - | CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFÁCIO

TBC barbecue - RUA BOM SUCESSO, 886 - CONJ 02 | CIDADE MÃE DO CÉU

Thai Chef Restaurante - RUA THOMAZ GONZAGA, 45 - LETRA D | LIBERDADE

Tiago's Bar - RUA DO ORATÓRIO, 2534 - | ALTO DA MOOCA

Tio Bar e Restaurante - AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 1060 - LOJA 1068 | LIMÃO

Tiro Liro - RUA COTOXÓ, 1185 - | VILA POMPEIA

Toca do Buda - AVENIDA JÚLIO BUONO, 2210 - | VILA GUSTAVO

Tomás Uma Bar - RUA MARTIM FRANCISCO, 707 - | SANTA CECÍLIA

Trecão Bar - RUA NOVA LOUZA, 66 - | VILA FIRMIANO PINTO

Trem Doido - RUA LISBOA, 306 - | CERQUEIRA CÉSAR

Turma do Espetto - AVENIDA SERAFIM GONÇALVES PEREIRA, 460 - | PARQUE NOVO MUNDO

União de Minas - RUA AMLETO FARRO, 491 - | SANTO AMARO

Veiacos Bar & Petiscaria - RUA PESTANA, 11 - | VILA GUACA

Venezas - RUA BRIGADEIRO JORDÃO, 294 - | IPIRANGA

Villa Grill Bar E Prosa - RUA ANDARAÍ, 141 - | VILA MARIA BAIXA

Zé Vicente Bar - RUA BORGES, 437 - | PARADA INGLESA

Bares para ir em Belo Horizonte

Veja os bares para ir na capital mineira no "Comida di Buteco":

222 - Avenida Francisco Deslandes, 222 | Cruzeiro

Alexandre's - Rua David Alves do Vale, 68, Loja 1 | Santa Rosa

Amarelim do Prado - Avenida Francisco Sá, 658 | Prado

América Norte Sul - Rua Chico Rei, 190 | Estrela do Oriente

Andrade's Beer - Rua Dona Geni, 32 | Jardim Florência (Venda Nova)

Armazém Santa Amélia - Avenida da Sinfonia, 253 | Santa Amélia

Avalanche Espeteria - Avenida Doutor Álvaro Camargos, 1.113 | São João Batista

Baiúca - Rua Piauí, 1884 | Funcionários

Bandeco - Avenida Trinta e Um de Março, 1.060, Loja 1 | Dom Cabral

Bar e Restaurante Bom Sabor - Rua Java, 386, Loja A | Nova Suíça

Bambu - Rua Divisa Nova, 670 | Salgado Filho

Bar Bendita Baderna - Rua Silva Fortes, 47, Loja 6 | União

Bar da Cintia - Rua Pastor Rui Franco, 257 | São João Batista (Venda Nova)

Bar da Lili - Rua Quimberlita, 254 | Santa Teresa

Bar da Lu - Rua Geralda Marinho, 41 | São João Batista (Venda Nova)

Bar do Bem - Rua Vicentina Coutinho Camargos, 100, - Lojas 1 e 2 | Álvaro Camargos

Bar do Dedinho - Avenida Deputado Anuar Menhem, 231 | Santa Amélia

Bar do João - Rua Geralda Marinho, 117 | São João Batista (Venda Nova)

Bar do Kaká - Avenida Américo Vespúcio, 562 | Parque Riachuelo

Bar do Kim - Praça Apa, 110 | Jardim América

Bar do Nelson - Avenida Vicente Risola, 1.000 | Santa Inês

Bar do Osmar - O Rei do Peixe - Rua Ramalho Ortigão, 735 | Santa Branca

Bar do Primo - Avenida Amazonas, 4.649 | Nova Suíça

Bar do Regis - Rua Gávea, 422 | Jardim América

Bar do Valdo - Rua dos Veterinários, 411 | Alípio de Melo

Bar dos Meninos - Rua Lindolfo Deodoro, 503 - A | Salgado Filho

Bar Du Du - Rua Violeta, 369 | Esplanada

Bar Du João - Rua Júlio Diniz, 77 | Santa Branca

Bar e Restaurante da Cleidir - Avenida Augusto de Lima, 685 | Centro

Bar e Restaurante do Joãozinho - Rua Pinheiro Chagas, 295 - Lojas 2 e 3 | Barreiro

Bar Mania Mineira - Rua Paracatu, 1.099 | Santo Agostinho

Bar Mercado Bom Grill - Avenida Augusto de Lima, 744 - Lojas 8 a 12 - Mercado Central / Bom Grill |

Bar Pompéu - Rua São Miguel, 779 - Antigo 1.243 | Itapoã

Bar Stella - Avenida Saramenha, 1.599 | Guarani

Bar Temático - Rua Pirite, 187 | Santa Teresa

Barrigudinha Buteco Gourmet - Avenida dos Engenheiros, 1.071 | Alípio de Melo

Barzin dos Amigos - Rua Lindolfo de Azevedo, 1.263 | Jardim América

Bazin Bar - Rua Orozimbo Nonato, 1.053 - Lojas 3 e 4 | Dona Clara

Beco Restaurante - Rua Tamoios, 232 | Centro

Boi Major - Rua Major Lopes, 7 | São Pedro

Boogie Oogie - Rua Santos, 264 | Nova Suíça

Boteco 86 - Rua Jacarina, 86 | Padre Eustáquio

Botequim Buritis - Rua Vitório Magnavaca, 39 | Buritis

Botequim de Lourdes - Rua Curitiba, 2.039 | Lourdes

Buteco do Lili - Rua Líbero Badaró, 493 | Dona Clara

Buteco do Rod - Rua José Moura Peçanha, 12 | Ouro Preto

Buteco Tô D'Boa - Avenida Virgílio de Melo Franco, 400 | Jardim Atlântico

Buteco's Bar - Rua Ernesto Braga, 2 - Loja 2 | Jardim Atlântico

Butiquim On Cê Tá? - Avenida General Olímpio Mourão Filho, 754 | Itapoã

Café Bahia - Rua Tupis, 369 | Centro

Café Palhares - Rua dos Tupinambás, 638 | Centro

Camisola Bar - Rua Luther King, 242 | Cidade Nova

Cantim D'or Noir - Avenida do Contorno, 3.588 | Santa Efigênia

Cantina Arte Quintal - Rua Realengo, 150 | Caiçara

Cantinho da Baiana - Avenida Itaité, 422 | São Geraldo

Casa da Madrinha - Avenida Barbacena, 212 - Loja 7 | Barro Preto

Cervejaria Pajé - Avenida Capim Branco, 419 | Vista Alegre

Chalé da Costela - Avenida Sebastião de Brito, 818 / 820 | Dona Clara

Chapa Mágica - Avenida Waldomiro Lobo, 305 | Guarani

Chopp da Esquina - Rua Garret, 263 | Nova Granada

Conectados Bar - Avenida Francisco Sá, 280 | Prado

Deck Boi na Brasa - Rua Desembargador José Satyro, 302 - Lojas 5 e 6 | Manacás

Del Ruim - Avenida Augusto de Lima, 635 | Centro

Dona Dora - Rua Rio de Janeiro, 1.205 - Lojas 1 e 2 | Centro

Dona Ju Gastro Bar - Estrada dos Borges, 1.520 - Loja 3 | Jardim Vitória

Dona Suiça - Rua João Samaha, 390 | São João Batista (Venda Nova)

Ember Meat House - Rua São Romão, 460 | São Pedro

Espetinho do Boi - Rua São Paulo da Cruz, 357 | Barreiro

Espetinhos do Paulão - Rua Álvaro Mata, 466 | Nova Cachoeirinha

Espeto Castelo - Avenida Presidente Tancredo Neves, 4.273 | Jardim Montanhês

Espeto da Praça - Rua Doutor Pedro Ruela, 951 | Letícia

Espettinho.com - Rua Eli Seabra Filho, 510 - Lojas 5 e 7 | Buritis

Fogão de Minas - Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1.911 | Planalto

Garagge Vintage - Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1.258 | Planalto

Geraldin da Cida - Rua Contria, 1.459 | Grajaú

Graffica Bar - Avenida Augusto de Lima, 233 - Sobrelojas 8 e 9 - Varanda | Centro

Iracema Bar - Rua Almandina, 56 | Santa Teresa

Já To Inno - Rua Benjamim Dias, 379 | Barreiro

Juzé Bar - Rua Carlos Sá, 180 - Loja 5 | Jardim Atlântico

Koqueiros Bar - Avenida Silviano Brandão, 1.293 | Sagrada Família

Köbes Emporium Bar - Rua Professor Raimundo Nonato, 31 - A | Santa Teresa

Lá Ele Bar - Avenida General Carlos Guedes, 165 - 169 Loja de esquina | Planalto

Leo da Quadra - Rua Oliveira Lisboa, 107 | Barreiro

Locomotivas Bar - Rua Carmésia, 568 | Santa Inês

Magnífico Quintal Santa Amélia - Rua Jefferson de Oliveira, 56 | Santa Amélia

Magrelo's Bar - Avenida Serrana, 635 | Serrano

Mamute Bar - Rua Brás Cubas, 116 | Cruzeiro

Marina's Bar - Rua José Baroni, 13 | Santa Efigênia

Mineiros Beer - Rua Romualdo Lopes Cançado, 399 | Castelo

Mulão - Rua Marambaia, 291 | Caiçara

O Fino do Alho - Rua Capitão Sérgio Pires, 41 | Minascaixa

Odorico Cervejaria - Rua Major Lopes, 117 | São Pedro

Oratório Bar - Avenida Brasil, 161 | Santa Efigênia

Parada 10.95 Bar - Avenida dos Engenheiros, 1.095 | Alípio de Melo

Parrilla do Prado - Rua Esmeralda, 442 | Prado

Pé de Cana - Rua Flórida, 15 | Carmo

Pé de Goiaba - Avenida Amazonas, 4.676 ou Rua Castro Alves, 195 | Nova Suíça

Petisqueira do Teté - Rua Lourival Gonçalves Oliveira, 96 | Parque São José

Planeta Lúpulo - Avenida Guarapari, 108 | Santa Amélia

Prado Beer - Avenida Francisco Sá, 590 | Prado

Prosa Boa - Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1.480 - Loja 7 | Planalto

Quinteiro Bar e Restaurante - Rua Salinas, 1.008 | Floresta

Rancho do Manoel - Rua Isabel Bueno, 1.100 | Jaraguá

Recanto Vovó Tela - Rua Tenente Marino Freire, 270 | Maria Helena

Reforma Bar - Rua Joaquim Nabuco, 577 - Lojas 1 e 2 | Nova Suiça

Regi's Bar - Avenida Vinte e Oito de Setembro, 872 | Esplanada

Restaurante do Pardal - Rua Alcindo Vieira, 250 | Barreiro

Santa Boemia - Rua Mármore, 534 - Loja 5 | Santa Teresa

Santo Butiquim - Rua Professor Antônio Aleixo, 235 | Lourdes

Santuário Retrô - Praça Capela Nova, 122 - Loja 1 - Praça | Minas Brasil

Sião Bar - Rua Pium-I, 86 | Cruzeiro

Sinhá Erozitha Bistrôteco - Rua Santo Amaro, 257 | Sagrada Família

Spetim - Rua Ilacir Pereira Lima, 518 | Silveira

Tacos - Rua Coração Eucarístico de Jesus, 180 | Coração Eucarístico

The Butcher - Avenida Ressaca, 353 | Coração Eucarístico

Tô a Toa Butequeria - Rua Doutor Pedro Pinto, 77 - Lojas 4 e 5 | Caiçara

Toca do Ogro - Rua Professor Nelson de Sena, 4 | Pampulha

Toninho - Alto Forno - Rua Miracema, 100 | Santo André

Us Motoca - Rua Blenda, 91 | Camargos

Zé Bolacha - Rua das Melancias, 35 | Vila Cloris

Zoo Bar - Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7.844 | Pampulha