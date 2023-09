Ana Maria Braga ensina receita de cocada cremosa no Mais Você

Quer aprender a preparar uma deliciosa sobremesa e que nem vai ao forno? A Ana Maria Braga ensina no Mais Você a receita de cocada cremosa, ideal para aquele docinho após o almoço e também para compartilhar com os amigos. Anote as dicas de como fazer o prato e veja o modo de preparo.

A receita foi ensinada na manhã de terça-feira, 5 de setembro.

Como fazer a cocada cremosa da Ana Maria Braga

A receita de cocada cremosa da Ana Maria Braga é fácil de fazer e leva poucos ingredientes. É possível fazer em até 1h30. O nível de dificuldade é baixo.

O doce é uma comida de rua popular vendida em todo o Brasil. É um doce feito com coco fresco ralado e as variações são muitas, dependendo da região do país.

INGREDIENTES DA COCADA CREMOSA

- 200 gramas de coco seco ralado ou coco fresco - desde que esteja ralado.

- 1/2 xícara de chá de leite (120 ml)

- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres de sopa de manteiga com sal (30 gramas)

- 6 gemas

- 200 ml de leite de coco

MODO DE PREPARO

1. Leve ao fogo todos os ingredientes em uma panela média, em fogo médio, mexendo com uma colher;

2. Ao começar a desprender do fundo da panela - assim como doce de beijinho - despeje a cocada em uma travessa untada com mateiga;

3. Deixe na geladeira por 1 hora e corte no formato e tamanho desejado;

4. Passe os quadradinhos no açúcar cristal e use o maçarico para deixar o doce crocante por fora e macio por dentro.

