Gastronomia

Arroz-doce cremoso com gostinho de casa de vó: veja como fazer a receita

A receita leva ingredientes simples e pode ser preparada sem muita dificuldade.

Escrito por Anny Malagolini
imagem mostra receita de arroz doce cremoso Foto: Pexels
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Poucos ingredientes são suficientes para transformar o arroz do dia a dia em uma sobremesa cremosa e cheia de sabor. O arroz-doce é uma opção fácil para quem quer preparar algo caseiro sem passar muito tempo na cozinha.

A combinação de arroz, leite, açúcar e canela resulta em uma sobremesa que pode ser servida tanto quente quanto fria. O preparo exige apenas atenção ao fogo para que o arroz cozinhe por completo e o creme chegue à consistência desejada.

Ingredientes do arroz-doce

1 xícara de arroz branco
2 xícaras de água
1 litro de leite
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1/2 xícara de açúcar
1 pau de canela
Canela em pó para finalizar
Como fazer arroz-doce cremoso

Comece colocando o arroz e a água em uma panela. Leve ao fogo médio e cozinhe até os grãos amolecerem e boa parte da água evaporar.

Na sequência, acrescente o leite e o pau de canela. Reduza o fogo e deixe cozinhar lentamente, mexendo algumas vezes para evitar que o arroz fique preso no fundo da panela.

Quando a mistura estiver mais encorpada, coloque o leite condensado e o açúcar. Continue mexendo até o caldo ganhar uma textura cremosa.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture até ficar homogêneo e retire o pau de canela.

Distribua o arroz-doce em uma travessa ou em porções individuais. A canela em pó pode ser colocada por cima antes de servir.

Arroz-doce pode ser servido quente ou gelado?

A sobremesa pode ir diretamente da panela para a mesa, especialmente nos dias mais frios. Para quem prefere uma textura mais firme, basta esperar esfriar e deixar na geladeira antes de servir.

Uma dica é não esperar que o arroz-doce fique completamente grosso enquanto ainda estiver no fogo. Depois de esfriar, o creme tende a ganhar mais consistência.

Como variar a receita

A receita básica pode ganhar outros sabores sem alterar o preparo principal. Casca de limão, cravo-da-índia ou algumas gotas de essência de baunilha podem ser usados para aromatizar a sobremesa.

Quem gosta de uma finalização diferente também pode acrescentar coco ralado ou servir o arroz-doce com uma pequena quantidade de canela por cima.

Veja mais receitas.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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