Bolo de oncinha: veja como fazer em receitas passo a passo

Corte um disco de papel manteiga e coloque no fundo da forma. Corte mais um pouco do papel manteiga para colocar nos lados.

Divida a massa do bolo em três e pinte duas, uma laranja e outra marrom. Coloque as três massas em sacos de confeitar. Cubra o fundo da forma com metade da massa “branca” e faça 3 círculos com a massa laranja.