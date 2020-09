Caipiroska: 5 receitas fáceis de drinks que vão te refrescar

A caipiroska é uma variação da caipirinha, uma das bebidas mais brasileiras que existem. Mas você não precisa ficar no óbvio na hora de fazer e beber o drink, é possível reinventar os clássicos. Por isso, confira cinco receitas inovadoras para fazer uma caipiroska com estilo e sabor.

Além disso, veja também oito receitas de drinks.

Qual a diferença entre capiroska e caipirinha?

A caipirinha é uma das receitas mais clássicas e brasileiras que existem. Segundo o Instituto Brasileiro de Cachaça durante a gripe espanhola a população de São Paulo recorreu a um remédio caseiro que misturava cachaça com mel e limão, daí nasceu a famosa caipirinha.

Portanto a caipirinha é um drink feito exclusivamente com cachaça. Já a caipiroska é uma variação desse coquetel feito com vodka. Também é chamada de caipivodka.

Confira cinco receitas de caipiroska para inovar na hora de fazer seus drinks.

Capiroska de Café

Essa caipiroska junta duas paixões do brasileiro, a caipirinha e o café. Com um sabor marcante e inovador vale a pena a testar essa receita, que apesar de diferente é fácil de fazer. Por isso, veja como fazer:

Ingredientes:

50 ml de vodka

45 ml de limão taiti

20 ml de limão rosa

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (café) de café solúvel

2 pitadas de café torrado

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira com gelo, bata todos os ingredientes junto com a vodka e sirva em um copo. Por fim, decore o drink com um pouco de café torrado.

Caipiroska de Lichia

Esse drink é refrescante e leve, ideal para tomar naqueles dias de sol. Além de gostoso, você pode fazer em precisar de utensílios profissionais. Confira a receita:

50 ml de vodka

4 lichias (sem caroço)

4 morangos

2 colheres (café) de açúcar

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Macere as lichias e o morango junto com o açúcar, depois adicione o gelo e a vodka. Em seguida, é só servir e pode aproveitar sua caipiroska!

Caipiroska picante

Essa é uma versão apimentada do drink nacional, pois ele leva uma pitada de pimenta. Contudo, na medida certa para você aproveitar o sabor. Veja como preparar:

¼ de manga

2 doses de vodka

1 colher (sobremesa) de açúcar de bar

1 unidade de pimenta dedo-de-moça em tiras

Modo de preparo:

Primeiramente, coloque a manga no fundo do copo, junto com a pimenta e açúcar. Em seguida, macere os ingredientes. Depois coloque a vodka e mexa bem com a colher. Até diluir o açúcar. Finalmente, complete o copo com o gelo moído e está pronto para beber.

Caipiroska de Caju

Essa é uma variação do drink muito refrescante. Pode ser encontrada facilmente nas praias do nordeste. Então, confira como fazer:

2 cajus maduros (sem casca e caroço)

30 ml de vodka

1 colher (de sopa) de açúcar

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Corte os cajus em rodelas. Coloque em um recipiente com o açúcar e amasse bem com um socador. Em seguida, coloque o gelo junto com o caju e o açúcar e a vodka na coqueteleira e mexa bastante. Por fim, sirva tudo em um copo com mais gelo.

Caipiroska com picolé

Essa é outra opção ideal para os dias mais quentes. Com o picolé, o drink fica super refrescante, além de ser fácil de fazer em casa. Confira a receita:

1 dose de vodka

1 limão taiti

2 colheres de açúcar

1 picolé de fruta no sabor favorito

gelo

Modo de preparo:

Primeiramente, pique o limão em rodelas e coloque na coqueteleira ou num copo largo. Junte o açúcar e use um socador para amassar o limão até sair o suco da fruta. Por fim, coloque a vodka e o gelo e misture bem. Para servir, coloque um picolé da sua preferência.

Dica: para fazer essa caipiroska você pode escolher a fruta que preferir também.