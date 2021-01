Em outro recipiente, bata as claras em neve até ficarem firmes e adicione delicadamente à mistura com uma espátula. Reserve na geladeira.

Quebre o chocolate em pedaços e coloque em uma panela com 2 colheres de sopa de água. Aqueça em fogo baixo, mexa até derreter completamente.

Leve o leite para aquecer no micro-ondas e coloque na panela. Aqueça em fogo baixo e mexa.

Prepare o chantilly de acordo com as instruções da embalagem do sachê.