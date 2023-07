Frappuccino da Barbie secreto no Starbucks: como pedir a bebida

Só se fala em uma coisa: Barbie! O anseio pelo live action protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, que chega aos cinemas em 20 de julho, trouxe de volta o frisson por tudo o que está relacionado ao universo da boneca, incluindo a cor pink. Em comemoração a estreia do filme, os fãs descobriram uma combinação de ingredientes que deixa a bebida vendida pelo Starbucks em tons de rosa e a chamaram de "Frappuccino da Barbie".

Há algumas misturas diferentes de sabores que dão o mesmo resultado. Saiba como pedir o seu!

O que tem no Frappuccino da Barbie do Starbucks?

Antes de ir até uma unidade do Starbucks pedir o seu Frappucino da Barbie, é importante saber que a bebida não existe oficialmente no cardápio da rede de cafés. O drink foi criado por usuários norte-americanos do TikTok, que pediram a adição de alguns ingredientes específicos para chegarem ao resultado esperado. Os vídeos rapidamente viralizaram na plataforma e ganharam versões no Brasil.

Por sorte, o barista que me atendeu já estava por dentro da tendência antes que eu pudesse mostrar a foto do produto. Na hora de fazer o pedido, optei pelo Frappuccino de Baunilha, que é uma opção oficial do cardápio, com adição de mais creme de baunilha e pitaia, fruta que dá a cor rosada ao drink.

No tamanho tall (300 ml), o menor disponível no cardápio, o valor é de R$ 28. O Frappucino sai por R$ 19,00, somados os dois adicionais de R$ 4,50 cada. Nesta opção, o sabor é levemente adocicado e agradável, sem ser enjoativo.

Os consumidores também podem optar por outras bebidas para criarem o Frappuccino da Barbie. É possível optar por essa mesma combinação de ingredientes, mas adicionando mirtilo. No entanto, segundo o barista, o sabor fica bem mais doce e pode se tornar um pouco enjoativo.

Algumas pessoas podem preferir o Frappuccino de Mocha Branco com o adicional de pitaia ou o Frappuccino de Morango e o adicional da fruta cor-de-rosa.

Lembrando que o preço varia de acordo com a quantidade escolhida. O Starbucks também disponibiliza os tamanhos Grande (400 ml), Venti (500ml) e Trenta (900ml).

Se quiser pedir algo para comer na mesma vibe de Barbie, há também o Donuts de Frutas Vermelhas com o preço de R$ 11,50 a unidade, que vem com a cobertura em cor-de-rosa.

Quanto custa o combo da Barbie BK?

A rede de fast-food Burger King também lançou um combo comemorativo da Barbie, disponível nas unidades do estabelecimento desde 10 de julho.

O combo da Barbie do BK é composto pelo "Pink Burguer", lanche feito com pão brioche, carne, cheddar, bacon e um molho rosa sabor defumado, além da batata frita e o "Shake da Barbie", com massa sabor baunilha, Nesquik e um donut com cobertura de chocolate rosa.

Os itens podem ser adquiridos em todos os canais de venda da rede por R$ 36,90. Há também a possibilidade de pedir apenas o Shake da Barbie, com o valor de R$ 21,90.

A moda Barbie invadiu a moda e a gastronomia. Cinemas de todo o Brasil lançaram combos, que incluem pipoca cor-de-rosa e brindes especiais, desde copos personalizados a baldes plásticos e ingressos colecionáveis.

Roupas, acessórios e itens de cama, mesa e banho com estética da Barbie foram lançadas pelas fast fashion C&A, Renner, Riachuelo e Zara nas últimas semanas.

A marca de esmaltes OPI lançou uma nova coleção com tons de branco, rosa, amarelo, azul e glitter, também com a estética Barbie. Já a Melissa, marca de sapatos, incluiu novas peças, como um tamanco de salto alto com o nome da boneca.

