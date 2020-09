Como substituir o arroz e experimentar novos sabores nas suas refeições

Apesar das variedades disponíveis no mercado, chega uma hora que o sabor do arroz cansa. Por isso, esse post traz várias dicas de como substituir o arroz nas suas refeições e descobrir uma porção de novas combinações!

Aprender como substituir o arroz e apostar em novos sabores é uma ótima saída para varias refeições. Afinal, apesar das variedades disponíveis no mercado, consumi-lo diariamente pode ser enjoativo. Conheça quais ingredientes vão substituí-lo e ainda dar um UP no seu prato!

Substitua por batata doce

Ela é gostosa frita, assada ou cozida. Muito versátil, a batata doce pode substituir o arroz perfeitamente! Isso porque, assim como o arroz, possui carboidratos que vão te manter saciado por um bom tempo.

Também é rica em vitaminas A e C, cálcio e fósforo, agindo na saúde intestinal e nos olhos. Com certeza é uma ótima pedida combiná-la carnes, fazendo um purê. Ademais, se você usa fritadeiras sem óleo, uma opção é colocar 15 minutos com o tempero de sua preferência.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Arroz de couve-flor ou brócolis

A couve-flor ou o brócolis são outra forma de como substituir o arroz. Como vantagem, eles ainda possuem quantidades bem menores de carboidrato que o arroz (ponto na dieta!).

Além das flores apenas cozidas no vapor, também dá para fazer o arroz de couve-flor ou de brócolis. A aparência é bem semelhante ao grão, mas com um sabor diferente que vai dar um up no seu almoço!

Então, para fazê-lo você só vai precisar cozinhar as flores até que fiquem al dente. Aí, basta picá-las bem fininhas ou dar uma batida rápida no processador!

Como substituir o arroz por quinoa

A quinoa pode ser facilmente encontrada em empórios e supermercados. Ademais, pode ser utilizada em grãos, flocos ou farinha. Como ela é um cereal, é uma ótima opção de como substituir o arroz.

Além disso, ela é muito mais nutritiva, sendo rica em proteínas, fibras e ferro, por exemplo. Dessa forma, a quinoa em grãos pode ser cozida, igualmente ao arroz, utilizando 2 xícaras de água para cada xícara do grão.

Opte por batatas

Se você está pensando em como substituir o arroz e variar seus pratos em sabores, a batata cumpre essa função com louvor. Isso porque ela é um verdadeiro coringa!

Pode ser consumida em forma de purê, frita, cozida em cubinhos, refogada, assada, com molho, na manteiga… A lista é longa e só depende da sua imaginação (ou de uma pesquisadinha no Google).

Espaguete de abobrinha para substituir o arroz

Outra ideia saborosa para substituir o arroz no seu prato, é usar a abobrinha como se fosse espaguete! Com certeza vai encher o seu almoço de sabor e praticidade, pois vai bem com praticamente tudo.

Primeiramente, corte a abobrinha em fatias finas, imitando o espaguete. Logo após, coloque na folha de papel manteiga untada com azeite e leve ao forno pré-aquecido em 200°C por 30 minutos Após completar o tempo, retire do forno e deixe esfriar por 10 minutos. Então, separe os fios da abobrinha com o garfo e adicione o molho que preferir!

Trigo sarraceno é uma opção deliciosa

Essa é uma alternativa que poucas pessoas aproveitam, mas que têm textura e sabor muito ricos! Também é muito interessante para celíacos, já que não tem glúten. De quebra, ainda enriquece sua refeição com muitas proteínas, fibras e ferro.

Para preparar é fácil: cozinhe 1 xícara de trigo sarraceno com duas xícaras de água. Em seguida, deixe cozinhar por 20 minutos.

Como substituir o arroz por amaranto

Inegavelmente uma variação saborosa para substituir o arroz! Mais do que isso, é um grão riquíssimo, que previne o câncer e a osteoporose e também protege o sistema neurológico. Um alimento completo!

A forma de consumo indicada é o cozimento da mesma forma do arroz. Portanto, você pode adicioná-lo em pratos com carnes, sopas ou saladas. Se preferir, o grão cru vai super bem junto com frutas, leite e iogurte.

Repolho Picado vai te surpreender

Provavelmente você está acostumado a comer o repolho apenas cru e em salada. Assim, talvez ele não tenha tanta graça e você ache que ele não seja uma boa pedida de como substituir o arroz. Mas você não sabe o que está perdendo se ainda não fez o repolho refogado! Corte as folhas em pedacinhos pequenos e refogue na panela, com cebola e azeite.

Outra opção é grelhá-lo. Corte a cabeça de repolho em fatias e tempere com azeite, sal e pimenta. Deixe por 5 minutos em cada lado na grelha. Pronto! Além de ter baixo nível calórico, ele fica com um sabor suave e adocicado. Você nem vai lembrar do arroz!

Cevada para substituir o arroz

A cevada é um grão rico em proteínas, fibras e com um sabor versátil. O cozimento dela é como o do arroz. Mas se quiser ir além, coloque-a em saladas e sopas.

Aipim também é ótimo para substituir

Apesar de ter sabor e texturas bem diferentes do arroz, o aipim pode substituí-lo tranquilamente. Isso porque ela também combina com os acompanhamentos comuns do arroz. Vai bem com feijão, molho, carne… Além de saciar a fome da mesma maneira. Você pode fazê-lo cozido, frito ou em purê.

Receitas para Substituir o Arroz

Cuscuz Baiano de Milho

Ingredientes

500 g de flocos de milho pré-cozido

1 colher (sobremesa) de sal

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de farinha de mandioca

1 copo de água filtrada

Modo de preparo

Na vasilha funda, coloque os flocos de milho e acrescente o sal, o açúcar e a farinha de mandioca. Em seguida, misture com as mãos e adicione água aos poucos. Quando a massa tiver homogênea, coloque na cuscuzeira por 10 minutos ou cozinhe em banho-maria. Como resultado, sirva com manteiga, ovos fritos ou acompanhamentos que escolher.

Aligot

Ingredientes

500g de batata rosa

Sal a gosto

50ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

250ml de creme de leite fresco

250g de queijo gruyère ralado

250g de queijo muçarela ralado

Instruções

Em uma panela com água fervente temperada com uma pitada de sal, coloque as batatas com casca para cozinhar. Quando estiverem bem macias e começando a formar rachaduras, tire-as da água ainda quentes. Então, pegue um pano seco para segurar as batatas e não se queimar. Descasque elas ainda quentes e amasse com a ajuda de um garfo ou amassador. Logo após, passe a batata amassada em uma peneira. Assim que fizer isso, disponha a batata peneirada em uma panela, junte o leite e a manteiga e leve ao fogo baixo mexendo sempre. Do mesmo modo, quando a manteiga derreter completamente no purê, junte o creme de leite e misture até incorporar bem. Aí, é hora de juntar os queijos. Vá colocando pouco a pouco, intercalando entre porções de gruyere e muçarela. Mantenha o fogo baixo e mexa até incorporar todo o queijo.

Enfim, o ponto certo é quando ganhar uma consistência elástica. Agora é só servir e se deliciar!