Crepioca: 5 receitas nutritivas para o café da manhã e lanche

A tapioca já é uma velha conhecida do brasileiro por não ter glúten, o que é considerado vantajoso para pessoas com alergias ou para deseja reduzir o consumo de trigo. A farinha pode ser uma aliado no preparo de diversos pratos, como a crepioca – uma espécie de crepe à moda brasileira. Além de saborosa, é nutritiva e consumida principalmente no café da manhã. Então, tome nota da receita.

O que é crepioca?

Crepioca é uma receita que leva em sua base ovos e farinha ou goma de tapioca, que é a fécula extraída da mandioca, usualmente preparada em forma granulada. O prato é leve, sem glúten e lactose, possui pouco carboidrato, por isso ganhou preferência nas dietas alimentares. Claro que isso pode mudar de acordo com o recheio que você escolher.

Aliás, alguns até comparam o sabor da crepioca com um pão de queijo de frigideira.

A crepioca também é consumida no cardápio do pós-treino, pois é rica em proteínas. Mas atenção, antes de fazer qualquer dieta, é recomendado buscar orientação profissional. Apenas um especialista pode ajudar você a emagrecer com saúde.

Calorias do prato

1 porção de 100 g pode apresentar 128 calorias, sem contar o recheio.

5 receitas nutritivas para o café da manhã e lanche

A crepioca é uma opção rápida e extremamente saborosa para seu café da manhã. Vamos aprender a preparar essa delícia?

Crepioca simples

1 ovo

2 colheres (sopa) de farinha de tapioca

1 colher (sopa) de requeijão

Em uma vasilha, bata o ovo com uma tapioca até formar um líquido homogêneo. Acrescente o requeijão e misture bem. Tempere com sal e outros temperos a gosto. Aqueça bem uma frigideira antiaderente. Coloque a mistura da vasilha na frigideira. Espere a massa soltar nas laterais. Quando estiver solta, vire e doure o outro lado. Então recheie a gosto.

Recheio fit

Ingredientes:

1 Ovo

2 Claras

1 Colher de Sopa (rasa) de tapioca

1 Colher de Sopa (rasa) de queijo cottage

Modo de preparo:

Bata os ingredientes numa tigela para misturar bem. Quando a mistura estiver homogênea, coloque numa frigideira pré-aquecida e untada com óleo de coco, manteiga ou azeite. Tampe a frigideira e aguarde as bordas ficarem douradas para virar. Espere ficar no ponto e recheie como quiser, pode ser com o próprio queijo.

Crepioca com recheio de frango

Ingredientes:

1 ovo

2 claras

3 colheres de tapioca

4 colheres de sopa de frango desfiado

1/2 tomate

2 colheres de milho

tempero a gosto

Modo de preparo:

Bata bem o ovo, as claras e a tapioca e prepare na frigideira antiaderente como se fosse uma omelete. Deixe até dourar. Coloque num prato e coloque o frango, tomate e milho no recheio. Sirva.

Crepioca vegetariana

200g de cogumelo shimeji

2 ovos

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 colher de sobremesa óleo de coco

1 colher de sopa de shoyu de coco

Sal a gosto

Tempero verde ou salsa.

Refogue o shimeji com óleo e shoyu, acrescente a salsa picada reserve. Misturar os ovos com a goma de tapioca e o sal, e bata bem. Em uma frigideira antiaderente, untada, adicione a massa e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo baixo. Vire delicadamente e acrescente o shimeji. Dobre ao meio deixe por mais um minuto e sirva.

Banana e canela

Massa

1 ovo

2 colheres (sopa) de tapioca

1 banana amassada

1 pitada de canela em pó

Recheio

1 banana em rodelas

Canela em pó a gosto

Em uma tigela, misture o ovo, a tapioca, a banana e a canela. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo médio e despeje a mistura de tapioca. Cozinhe até firmar. Coloque a banana e a canela e dobre ao meio. Sirva.