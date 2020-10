Daiquiri: história, receita tradicional e mais 5 receitas diferentes

Preparar um drink para relaxar no final de semana ou para comemorar uma conquista está entre as melhores coisas da vida adulta. E se você está cansado de beber sempre a mesma bebida, que tal provar o daiquiri?

Preparamos este artigo para você conhecer a história do daiquiri e fazer em casa tanto a receita tradicional como outras cinco diferentes para variar os ingredientes.

Uma breve história sobre o daiquiri

O daiquiri é um coquetel tipicamente cubano feito com rum branco, suco de limão, açúcar e gelo. Para entender melhor o seu sucesso, é legal explorar a sua origem e como ele foi desenvolvido.

Sendo assim, acredita-se que a bebida foi, supostamente, criada em 1905, em Santiago de Cuba, localizada no leste da ilha e considerada a segunda cidade mais importante de Cuba. De todas as histórias em torno do daiquiri, a mais difundida é a do engenheiro americano Jennings S. Cox, que na falta do gim teria inventado a bebida para um grupo de convidados americanos em um bar chamado Vênus.

De tal forma que esse bar ficava próximo de uma mina onde os trabalhadores recebiam mensalmente algumas garrafas de rum Bacardi. Então, naturalmente o rum foi misturado com o limão, açúcar e gelo, evoluindo para esse drink cubano.

Além dessa história, existe outra relacionada ao escritor norte-americano Ernest Hemingway, lembrado por ser um verdadeiro “bom de copo”. Diz a lenda que os 16 daiquiris duplos (sem açúcar) que ele bebeu no bar La Floridita, em Havana, não foram suficientes para derrubá-lo. Aliás, esse bar é considerado “o berço do daiquiri”.

Mais tarde, a paixão de Hemingway pela bebida inspirou a criação do drink clássico chamado Hemingway Special Daiquiri (Papa Doble). Como resultado, a bebida que leva o nome do escritor tem suco de toranja entre os ingredientes.

Bom, agora que você conheceu um pouco sobre o daiquiri, vamos ao que interessa: aos ingredientes e às receitas deliciosas. Depois, aproveite para anotar outras receitas de drinks para você fazer em casa com os familiares e amigos.

Receita de Daiquiri tradicional

Ingredientes:

30 ml de suco de limão tahiti

60 ml de rum branco

Duas colheres de açúcar

Gelo para bater

Modo de preparo:

Primeiro, coloque o gelo na taça para esfriá-la. Faça em seguida o suco de limão e o coloque na coqueteleira com o rum, o açúcar e o gelo. Mexa bem, tire o gelo da taça e adicione o líquido nela. Se quiser, finalize com uma fatia de limão. Boa bebida e tim-tim!

Daiquiri: 5 receitas diferentes para variar os ingredientes

Daiquiri de morango fácil e prático

Ingredientes:

60 ml de rum

20 ml de xarope de açúcar

10 ml de suco de limão

6 morangos frescos

Cubos de gelo

10 ml de licor de laranja (opcional)

Modo de preparo:

Em um liquidificador, adicione os morangos frescos, o suco de limão, o xarope de açúcar e finalmente o rum. Depois, bata a mistura até ela ficar homogênea. Então, incorpore o gelo à bebida e triture tudo no liquidificador até você não ouvir mais nenhum barulho das pedras de gelo batendo (isso evita que o daiquiri fique aguado). Por fim, coloque a bebida no copo e finalize com pedaços de morango na borda.

Receita de daiquiri de banana

Ingredientes:

60 ml de rum branco

15 ml de suco de limão

½ banana

Açúcar a gosto

Gelo

Modo de preparo:

Em primeiro lugar, macere a banana na coqueteleira. O segundo passo é adicionar o restante dos ingredientes e bater bem até incorporar todo o líquido. Sirva no copo e aproveite!

Daiquiri refrescante de maracujá

Ingredientes:

15 ml de xarope de maracujá com tomilho (faça uma redução com açúcar)

25 ml de limão tahiti

60 ml de rum branco

Gelo triturado

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira e mexa bem. Em seguida, faça uma dupla coagem, que é colocar a bebida em uma peneira pequena antes de levá-la à taça. Finalize com cascas de limão na borda da taça.

Receita de daiquiri de abacaxi com menta

Ingredientes:

Dois abacaxis grandes, limpos e cortados em nacos

2 copos de água

½ copo de açúcar

1 copo de menta ou hortelã fresca

2 copos de rum branco

½ copo de suco de limão

Modo de preparo:

Antes de tudo, coloque na panela a água, o açúcar e o abacaxi para cozinhar até deixar a fruta macia. Deixe esfriar e passe, depois, a fruta no processador até ela virar um purê. Coe numa peneira e deixe repousar. Em seguida, acrescente a menta ou hortelã picados nessa mistura de abacaxi e deixe na geladeira por uma noite. No outro dia, tire a menta, acrescente o suco de limão, o rum e sirva bem gelado.

Frozen Daiquiri

Ingredientes:

Gelo picado

1 ½ partes de rum branco

1 parte de suco de limão

¾ parte de xarope simples

Limão para finalizar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o gelo picado e adicione todos os ingredientes. Bata e despeja em uma taça. Por fim, decore a bebida com fatias de limão na borda.

