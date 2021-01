Bolo de reis: aprenda a receita para fazer dia 6 de janeiro

O Dia de Reis é uma continuidade das festividades de Natal e marca a visita dos três Reis Magos a Jesus. Celebrado nesta quarta-feira, 6 de janeiro, costuma passar batido no Brasil, mas conta com uma iguaria gastronômica especial: o Bolo de Reis.

Como é o bolo do Dia de Reis?

Herdado dos portugueses, tem formato circular como uma coroa e conta com frutas secas e cristalizadas, além de cobertura branca. A tradição manda esconder algo dentro da massa, como fava ou anis-estrelado pintado com corante alimentício dourado. Quem achar o brinde na sua fatia terá uma dose extra de sorte no novo ano.

As receitas apresentam algumas diferenças. Algumas levam vinho do Porto, outras conhaque. Há ainda com leite condensado e sem adição de bebida alcoólica. Confira:

Bolo de Reis com vinho do Porto

Ingredientes

Bolo

270 g de açúcar

250 ml de água

100 ml de vinho do Porto

360 g de farinha de trigo

40 g de manteiga com sal

20 g de óleo de canola

1 ovo

8 g de fermento em pó

4 g de bicarbonato de sódio

1 g de sal refinado

150 g de passas brancas

150 g de frutas cristalizadas picadas

120 g de nozes

Nozes, cerejas e mais frutas cristalizadas para decorar

Fondant branco

30 ml de leite integral

180 g de açúcar de confeiteiro

Suco de ½ limão-taiti (opcional)

Raspas de limão-taiti a gosto (opcional)

Modo de Preparo

Ferva a água. Acrescente as passas e as frutas cristalizadas, cubra e deixe descansar por 20 minutos. Em seguida, junte o vinho e deixe descansar por mais 10 minutos. Derreta a manteiga em banho-maria, misture o óleo e junte à mistura de vinho e frutas. Peneire os ingredientes secos e acrescente à mistura de frutas. Junte o ovo batido e as nozes picadas. Misture delicadamente até obter uma massa homogênea (não precisa bater na batedeira). Coloque em uma forma redonda com furo no meio, untada, e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 50 minutos. Enquanto isso, prepare o fondant: aqueça o leite e junte o açúcar, misturando bem. Acrescente o suco e as raspas de limão e misture um pouco mais. Deixe esfriar. Retire o bolo do forno, cubra ainda quente com o fondant branco e decore com as nozes e as frutas cristalizadas.

Fonte: Daniela Meneghini, do ateliê Marie et Marie

Bolo de Reis com conhaque

Ingredientes

1 ⅔ de xícara (chá) de farinha de trigo

200 g de manteiga em temperatura ambiente

1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

4 ovos

1 xícara (chá) de amêndoas

1 xícara (chá) de frutas cristalizadas picadas

1 xícara (chá) de uvas-passas pretas

¼ de xícara (chá) de conhaque

½ colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (chá) de canela em pó

manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar a forma

Glacê

2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

¼ de xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

frutas cristalizadas a gosto

casca de laranja cristalizada a gosto

amêndoas laminadas a gosto

Modo de Preparo – bolo do Dia de Reis

Preaqueça o forno a 180 º C (temperatura média). Unte com manteiga uma forma com furo no meio de 22 cm de diâmetro. Polvilhe com farinha e chacoalhe bem para espalhar. Bata sobre a pia para retirar o excesso de farinha e reserve. Numa tábua, pique fino as amêndoas. Coloque as uvas-passas numa tigela e regue com o conhaque. Deixe de molho enquanto prepara os outros ingredientes. Sobre uma tigela, passe a farinha de trigo por uma peneira. Junte o fermento, a canela e as amêndoas picadas. Misture bem. Na tigela da batedeira, coloque a manteiga e bata com a pá por cerca de 2 minutos, até ficar cremosa. Acrescente o açúcar e bata em velocidade média por cerca de 10 minutos, até formar um creme fofo. Numa tigela, quebre um ovo de cada vez e junte ao creme, batendo bem entre cada adição para incorporar. Acrescente a mistura de secos em etapas e bata a cada adição apenas para misturar. Desligue e desencaixe a tigela da batedeira. Sobre uma tigela, passe as uvas-passas por uma peneira e reserve o conhaque. Junte as uvas-passas à massa do bolo, adicione as frutas cristalizadas e misture delicadamente com uma espátula. Transfira a massa para a forma untada e bata delicadamente sobre a bancada para nivelar. Leve ao forno e deixe assar por cerca de 35 minutos. Para saber se o bolo está assado, espete um palito na massa: se sair limpo é sinal que o bolo está pronto; caso contrário deixe assar por mais alguns minutos. Assim que estiver assado, retire o bolo do forno e deixe esfriar por pelo menos 15 minutos. Desenforme e pincele toda a superfície do bolo com o conhaque reservado. O bolo morno absorve o conhaque e fica úmido e perfumado. Espere o bolo esfriar para decorar com o glacê e as frutas.

Glacê

Numa panela pequena, coloque o açúcar, o leite e a manteiga. Leve ao fogo baixo e cozinhe sem parar de mexer. Assim que a manteiga derreter, misture por mais 1 minuto e desligue o fogo. Com uma concha, regue o glacê sobre o bolo. Disponha as frutas cristalizadas, as cascas de laranja e as amêndoas no glacê ainda úmido para fixar.

Fonte: Panelinha

Bolo de Reis com leite condensado na massa

Ingredientes

Massa

200 g de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

4 gemas

1 leite condensado

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de frutas cristalizadas

xícara (chá) de uvas-passas preta

4 claras

Glacê

2 e meia xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

2 colheres (sopa) de leite líquido

2 colheres (chá) de suco de limão

Modo de Preparo – bolo do Dia de Reis

Massa

Em uma batedeira, bata a manteiga até obter um creme esbranquiçado. Adicione o açúcar mascavo e junte as gemas uma a uma, batendo sempre até que fiquem bem incorporadas à massa. Acrescente o leite condensado em fio, sem parar de bater. Desligue a batedeira e misture a farinha de trigo peneirada junto com o fermento, as frutas cristalizadas e as uvas-passas. Bata as claras em neve e incorpore delicadamente à massa. Despeje em uma forma grande com furo central (25 cm de diâmetro), e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 1 hora. Desenforme o bolo ainda quente.

Glacê

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e despeje sobre o bolo. Decore com cerejas e frutas cristalizadas.

Fonte: Nestlé

Assista para ver o passo a passo do bolo de Dia dos Reis.

https://www.youtube.com/watch?v=frC3HP2Eo-A