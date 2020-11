Pudim de leite condensado: Rodrigo Hilbert ensina receita

Recentemente, Rodrigo Hilbert esteve no programa “É de Casa”, da Rede Globo e relembrou a primeira vez que errou o desenforme de um pudim – sim, isso aconteceu. O apresentador transmitiu no canal GNT o passo a passo da receita, mas no final, para surpresa de todos, o doce que o famoso aprendeu com a avó, não ganhou uma boa aparência. Mas, apesar de tudo, a família provou e aprovou o pudim de leite condensado.

Hibert se justificou: “Comecei a preparar ele tarde, não deu tempo de esfriar. Tentei tirar ele da forma quente”. Então, já aprendemos a lição: vamos reproduzir a receita delícia e só desinformar, quando o pudim estiver frio! Veja como fazer:

Pudim de leite condensado do Rodrigo Hilbert

Ingredientes

1 lata de leite condensado

4 latas de leite de vaca

5 ovos

2 colheres de amido de milho

1 colher (café) de manteiga

6 colheres de açúcar

1/2 copo americano de água

Modo de preparo do pudim de leite condensado

Coloque os ovos, o leite condensado, o leite, o amido de milho e a manteiga em um liquidificador.; Bata tudo e reserve; Pré-aqueça o forno em 180ºC; Em um forma com furo no meio, coloque a água e o açúcar e misture. Leve a forma ao fogo médio e mexa a mistura até dourar e ficar em ponto de caramelo; Espalhe a calda pela forma como se fosse untá-la – nas laterais e no meio; Coloque a mistura na forma e leve ao forno direto por 40 minutos ou em banho-maria por 1 hora e 30 minutos; Retire do forno, espere o pudim esfriar e desenforme. Leve o doce a geladeira por 4 horas e sirva.

Veja aqui o passo a passo da receita: